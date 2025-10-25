特朗普和習近平同時訪韓……展示實用外交真面目的契機



李在明總統將於本月29日和下月1日分別與美國總統特朗普和中國國家主席習近平舉行首腦會談。以亞太經合組織（APEC）慶州峯會爲契機，特朗普總統和習近平主席將於30日舉行美中雙邊會談，討論解決兩國圍繞稀土和關稅的矛盾的方案。李總統在亞太經合組織會議之前，還參加26日在馬來西亞召開的東盟峯會，與日本新首相高市早苗進行了首次會面，雙方正就舉行單獨雙邊會談進行協調。



下週，在東盟、韓美、美中、亞太經合組織會議、韓中等多邊、雙邊會晤接連不斷的首腦外交超級週上，李總統將站在舞臺中央。李總統和特朗普總統之間的第二次會面能否達成韓美間貿易協議，是我們最關心的問題。據悉，兩國就爭論焦點仍然針鋒相對，因此達成協議的可能性很小。因爲這一協議會給國家經濟帶來巨大負擔，所以沒有理由甘願承受不利條件，急於達成協議。李總統將與時隔11年再次訪韓的習主席首次對坐。在關於朝鮮無核化和各種懸案的討論中，這將是決定今後韓中關係方向的重要會晤。



不管怎麼說，全世界的目光都將集中在美中首腦會談上。在特朗普第二期上臺後的首次美中元首會晤前夕，兩國通過加強稀土出口管制和追加徵收100%關稅等應對措施，展開了前哨戰。此次會談將決定美中“關稅休戰”是終結還是延長，將成爲超越關稅戰爭、展望霸權競爭走向的重要契機。討論亞太地區“連接、創新、繁榮”的此次亞太經合組織峯會的成果也將根據美中“兩巨頭”之間的會談結果而有所不同。韓國作爲主席國，應該發揮橋樑作用，尋找美中之間的均衡點乃至於與亞太經合組織成員的接觸點。



隨着特朗普連任時代的到來，此前引領世界的自由貿易和多邊主義面臨着比任何時候更大的危機。隨着美中之間的霸權競爭加劇，東北亞立即出現了“韓美日對朝中俄”對決的新冷戰陰影。李總統表示擔心，認爲“韓半島不能成爲大國間對立的最前線”，也是因爲世界前景暗淡。韓國此次不僅要做好超大型外交活動的徹底準備，毫無差池地進行，以成功的收尾展示韓國的國格，還要消除韓美、韓中、韓日之間不確定性的迷霧，將其打造成擴大我國外交地界的契機。當然，我們還要預防萬一發生的潛在活動——朝美之間的“閃電會面”。這一切都是以冷靜的現實分析和靈活的應對能力爲基礎的實用外交的清單。

