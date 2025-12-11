中產階層收入增長1.8%，創歷史新低……今後問題更大



被分類為中產階層的收入前40%-60%的家庭去年的收入增長率跌至歷史最低水平。在高收入層和低收入層的收入和資產兩極化嚴重的情況下，“社會之腰”中產層的經濟基礎也出現了動搖。在專業人士較多的頂級家庭收入快速上升、福利支援集中在最低層的時候，中產層被排除在各種優惠之外。



據國家數據處的國家統計門戶網站透露，以收入為基準，將韓國全體家庭分為五等分時，最中間的三等分家庭去年的平均收入為5805萬韓元，比前壹年增加1.8%。這不僅是自2017年開始相關統計以來最低的增長率，而且達不到去年消費者物價上漲率2.3%。同期，收入最高20%的家庭的收入增長4.4%，最低20%的家庭增長3.1%，都比中產階層上升幅度更大。



中產階層收入比最高層和最低層增加少，是因為勞動、事業收入增長率低。與持續增長的大企業不同，由於國內外條件惡化，中堅、中小企業的經營困難加劇，該領域勞動者比重較高的中產階層的勞動收入失去了上升動力。由於消費心理萎縮和原材料、人工費上升，占據中產階層壹軸的服務部門個體戶的情況也惡化，事業收入也在減少。



“家庭收入”是每個家庭成員收入之和，因此青年層子女的就業難也會對中產層家庭的收入減少產生影響。上個月15歲-29歲青年層的雇傭率為44.3%，連續19個月呈下降趨勢。不僅是收入，中產階層的資產增加趨勢也處於停滯狀態。中產階層家庭的今年平均資產為4.2516億韓元，比去年增加3.6%，低於全體家庭平均增長率4.9%。這是因為，租戶、低價住宅擁有者較多的中產階層被排除在包括首爾在內的首都圈高價公寓的急劇價格上漲之外。



解決方法只有提高中堅、中小企業和服務業的生產效率，為青年層等中產層增加優質的工作崗位。從這壹點來看，制約企業工資上升的上調法人稅率是失敗的。草率縮短工作時間也很有可能進壹步減少中產階層的收入。為了減輕5年間年均上漲9.3%的勞動所得稅負擔，還要修改舊的所得稅體系。如果放任中產階層收入停滯不前，將難以避免消費萎縮再次導致收入減少的惡性循環。

