日本允許外國人上門護理，韓國做好了多少準備？



今年4月，日本政府允許外國籍護理人員提供上門護理服務。此舉放寬了專業護理師（相當於韓國的療養保護師）等外國籍護理從業人員只能在機構內工作的原先規定。隨著居家醫療在日本的普及，高齡群體對上門看護的需求增加，日本不得不積極利用外國勞動力。日本厚生勞動省預測，2040年護理人力將短缺約69萬人。



日本壹開始也是以本國人為中心尋找護理人力，後來才將目光轉向國外。日本2008年通過經濟聯系協定接納外國看護人員，但規模微乎其微。2019年將護理人員指定為“特定功能1號”，擴大門戶後，外國護理人員才大幅增加。只要具備日語能力等壹定資格，就可以立即在護理設施就業，最多可以滯留5年。以去年底為基準，進入該制度的外國護理人員達到4.4萬多人。初期大多數是越南人，但最近印度尼西亞、緬甸、尼泊爾等，人員國籍也變得多樣化。



老齡化速度比日本更快的韓國怎麽樣呢？2023年國民健康保險公團報告顯示，在療養醫院工作的34929名護理人員中，46.4%是外國人。乍壹看像是積極利用外國人力，但實際上並非如此。其中大多數是中國朝鮮族。不像日本或香港那樣系統地培養或接受外國人護理人力。60歲以上的人占79%，很難期待長期工作。



韓國政府很晚才開始培養外國人護理人力。為了讓去年畢業於國內大學的外國留學生擔任療養保護師，改善了簽證制度，今年全國24所大學被指定為培養外國人療養保護師的大學。以京畿、忠北、釜山等地方議會為中心，要求“將引進外國人護理人員制度化”的聲音也層出不窮。



問題是，今後確保外國人護理人力的競爭將更加激烈。臺灣從30多年前開始引進外國護理人員，香港和新加坡的語言障礙較低，有利於外國人力供需。也有中國這壹變數。老齡化速度較快的中國今後護理人力將嚴重不足，因此有人預測“將成為亞洲護理人員的黑洞”。慶北某療養醫院人士表示：“現在越來越難找到想當護理人員的中國同胞（朝鮮族）。”



要想從海外引進優質護理人力，首先要改善國內護理市場的待遇。國內養老護理員證持有者超過300萬人，但實際工作人數只有約70萬人。由於惡劣的待遇，成為了“中老年女性低工資工作崗位”。由外國人填補韓國人回避的工作崗位的結構是不可持續的。



護理被認為是人工智能時代最難以替代的領域。雖然也會得到部分技術的幫助，但大部分業務只能依靠人。因此，系統的人力確保計劃非常重要。如何協調培養本國人和利用外國人，也需要具體的路線圖。半導體人才、醫生的培養固然重要，但守護國民生活的最後，歸根結底靠的是護理人員的手。

