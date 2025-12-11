青年就業寒冬持續 就業人數連續37個月減少

青年階層就業人數連續37個月減少，“冰河期”水平的就業寒冬持續蔓延。隨著就業難現象擴散至30多歲人群，上月30多歲無求職意願者人數創下曆年11月最高紀錄。10日，據國家數據處發布的《11月就業動向》顯示，上月15歲以上就業者爲2904.6萬人，較去年同期增加22.5萬人。其中，上月青年階層就業人數爲34.91萬人，同比減少17.7萬人。這是自2022年11月以來，連續第37個月呈下降趨勢。青年就業率也連續第19個月下滑。無求職意願者達254.3萬人，較去年同期增加12.4萬人。其中，30多歲無求職意願者爲31.4萬人，創下曆年11月最高紀錄。處于社會新人階段並開始組建家庭的30多歲人群，其無求職意願者與失業者均有所增加，就業不穩定性呈現擴散態勢。另壹方面，拉動整體就業市場的是60歲以上高齡階層。該群體增加33.3萬人，增幅超過整體就業增長幅度。有觀點擔憂，就業市場從寒冬步入冰河期，卻無有效對策。延世大學經濟學系教授金正植（音）表示：“近期因經營環境惡化，企業持續減少雇傭的影響已蔓延至30多歲人群的就業不穩定”，“與其通過發放消費券等臨時性政策增加工作崗位，更應營造能夠持續維持就業崗位的環境。”世宗=金秀賢記者 newsoo@donga.com