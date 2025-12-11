孫興慜重返托特納姆熱刺主場告別：“請不要忘記我”

12月10日，在英國倫敦托特納姆熱刺體育場。4個月前遠赴美國賽場的孫興慜（33歲，洛杉矶FC）再度踏上這座球場的草坪，托特納姆熱刺（英格蘭）主場球迷起立鼓掌致意。球迷們高唱包含孫興慜昵稱“Sonny”的助威歌曲《Nice One Sonny》，熱烈歡迎這位重返“娘家”的傳奇人物。孫興慜于當天在托特納姆熱刺對陣布拉格斯拉維亞（捷克）的2025-2026賽季歐足聯（UEFA）冠軍聯賽聯賽階段第6輪比賽前，親自向托特納姆熱刺球迷道別。自2015年起爲托特納姆熱刺效力10年的孫興慜，在8月于韓國進行的托特納姆熱刺季前巡回賽結束後轉會至洛杉矶FC俱樂部（美國），當時未能正式向托特納姆熱刺球迷告別。此次是孫興慜自5月對陣水晶宮的英格蘭足球超級聯賽比賽後，時隔7個月再次站上托特納姆熱刺球場。孫興慜在托特納姆熱刺共打入173粒正式比賽進球（454場），位列俱樂部曆史射手榜第5位。2021-2022賽季，他在英格蘭足球超級聯賽攻入23球，與穆罕默德•薩拉赫（33歲，利物浦）共享金靴獎。2024-2025賽季，他率領球隊贏得UEFA歐聯杯冠軍，使托特納姆熱刺時隔17年擺脫“無冠”的尴尬境地。托特納姆熱刺俱樂部當天通過球場大屏幕播放了記錄孫興慜多項成就的特制視頻。視頻以“歡迎回家”的字樣結束後，孫興慜步入球場。他身著灰色大衣，佩戴黑色圍巾，站在球迷面前，聲音略顯顫抖地說道：“希望大家沒有忘記我。這是難以置信、無比精彩的十年。我想說聲謝謝”，“我將永遠與托特納姆熱刺同在。”他補充說：“這裏永遠是我的家。我絕不會忘記大家”，“請隨時來洛杉矶做客。希望大家常相見。”告別致辭後，孫興慜從托特納姆熱刺另壹位傳奇人物萊德利•金（45歲，已退役）手中接過了壹個裝有俱樂部標志——雄雞造型獎杯的禮盒。眼眶泛紅的孫興慜隨後移至觀衆席觀看比賽。托特納姆熱刺在孫興慜的見證下，當天以3比0取得完勝孫興慜在比賽前後與詹姆斯•麥迪遜（29歲）、克裏斯蒂安•羅梅羅（27歲）等昔日隊友會面。在孫興慜離隊後接過托特納姆熱刺隊長袖標的羅梅羅在社交媒體上發文稱：“再次見到傳奇真是太棒了，非常想念妳，兄弟。”托特納姆熱刺俱樂部還在球場附近的托特納姆高路設置了壹幅紀念孫興慜成就的壁畫。壁畫包含孫興慜做出其標志性“拍照慶祝”動作的形象，以及歐聯杯奪冠後身披韓國國旗高舉獎杯的背影。據悉，壁畫設計由孫興慜親自選定。在到訪球場前，孫興慜曾專程前往壁畫所在地，他表示：“心情非常特別。希望這份遺産不會消失，能永遠留在托特納姆熱刺”，並在壁畫下方留下了簽名。韓鍾浩記者 hjh@donga.com