“超不確定性時代夥伴”，李在明正式開展東盟外交

韓國總統李在明當地時間2日對新加坡進行國事訪問，與新加坡總理黃循財舉行首腦會談，正式開始“東盟外交”。在美國關稅不確定性擴散的情況下，他選擇了被稱爲通商、能源、技術中心的新加坡作爲就任後的第一個東南亞國事訪問對象，開始加強戰略伙伴關係。李在明當天在新加坡外交部大樓舉行首腦會談後通過共同媒體表示：“兩國決定朝着反映貿易、經濟、安保環境變化和技術發展的方向改善自貿協定。雙方一致同意，在超不確定性時代深化合作，成爲值得信賴的合作伙伴。”黃循財迴應道：“新加坡與韓國作爲類似立場國家，在維護自由貿易、維護以規則爲基礎的秩序方面有着戰略性的利害關係，前途無限。”當天，兩國簽署了關於就改善2006年生效的《韓新自由貿易協定》開始談判的共同宣言。兩國還簽署了人工智能、航天衛星等科學技術合作和小型模塊反應堆合作諒解備忘錄等5項諒解備忘錄。李在明表示：“兩國將推進人工智能合作框架的簽訂，在基於物理人工智的產業創新、擴大人工智能共同研究與投資等領域確保人工智能合作的推進力。”李在明還提到了韓國產業銀行和新加坡主權財富基金淡馬錫的資產運營公司Seviora的投資夥伴關係，並表示：“雙方決定進一步戰略性地推進兩國間的緊密投資合作。”他還說：“兩國決定擴大此前進行的國防技術共同研究，不斷討論以尖端技術爲基礎的國防力量強化方案。”兩國首腦還就最近美國空襲伊朗等中東局勢交換了意見。李在明表示：“我們評估了中東局勢對全球安全和能源供應網等全球經濟的影響，一致認爲希望中東恢復穩定與和平。”新加坡=尹多彬記者 empty@donga.com