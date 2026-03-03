韓國電池三巨頭，競爭領域超越電動汽車延伸至ESS與機器人

LG能源解決方案（LG新能源）、三星SDI、SK On等韓國國內電池三巨頭2日宣布，將參加11日至13日在首爾江南區韓國國際會展中心舉行的國內最大電池展會“InterBattery 2026”，展示新壹代電池技術和新市場戰略。今年InterBattery的特點是，企業們不僅展示電動汽車（EV）相關技術，還將展出與人工智能（AI）數據中心用儲能系統（ESS）、機器人、無人機等相關的未來技術。LG新能源將展出針對韓國國內電力基礎設施優化的ESS解決方案“JF2 DC Link 5.0”。該公司強調，該解決方案基于LG新能源的磷酸鐵锂（LFP）電池JF2，將于5月起正式量産，旨在增強火災安全性，並提高安裝與運營效率。LG新能源還將介紹其電池在高增長潛力的機器人及無人機領域的應用案例。計劃展出LG電子的家居機器人“LG CLOi”和Bear Robotics的自主移動機器人“Carti 100”等。三星SDI將重點推出能最大限度減少人工智能數據中心電力空白的超高功率電池。代表性展品包括基于方形電池“U8A1”的不間斷電源系統，以及應用高功率、高容量圓柱形電池的電池備份單元解決方案。還將展出用于ESS的壹體化電池解決方案“三星電池盒（SBB）”。此外，計劃介紹目標明年量産的全固態電池搭載于機器人的“物理人工智能”應用案例。SK On則將ESS作爲核心業務推出。將展示能量密度高的LFP軟包電池和強化穩定性的集裝箱式ESS解決方案。在機器人領域，將展出基于鎳含量高、能量密度也高的高鎳三元系電池的現代威亞物流機器人（AMR）。該機器人正應用于現代汽車集團Metaplant America（HMGMA）等産業現場。朴賢益記者 beepark@donga.com