前女友被監禁16小時並遭暴打 涉“交往暴力”少年犯被判刑

壹名將已分手的前女友監禁16小時並實施毆打的18歲青少年被判處有期徒刑。釜山地方法院刑事6部（部長法官 金容均）2日表示，近日對因涉嫌特殊重監禁致傷及損壞財物被起訴的A某（18歲）判處有期徒刑4年，緩期3年執行。據法院透露，A某去年7月在釜山市影島區某公寓前，對前女友（15歲）拳打腳踢後，又輾轉于自己家及市內兩家酒店，持續施暴。在此過程中，竟將對方監禁長達16小時，使其無法逃脫，並對前女友的家人進行了毫不留情的威脅。由于A某持續兩天的無差別暴行，對方眼部骨折，全身挫傷等，被診斷爲需治療10周。調查顯示，兩人于去年3月至6月交往。因A某從4月左右開始，以“穿了短衣服”、“化妝了”、“男學生搭話了”等爲由多次毆打受害者而分手。但此後，A某仍持續聯系受害者，確認其是否與男性通話，或以“要把妳家全砸了”等言語相威脅，強迫其到特定場所。法院表示，量刑參考了A某過去曾因類似罪行兩次受到少年法保護處分的前科，以及在此次案件被羁押期間仍毆打其他在押人員而受到懲罰的過往。審判庭說明量刑理由稱：“毫無理由地將已分手的前戀人監禁、毆打長達數小時，且情節相當嚴重”，“考慮到受害者承受了巨大的身心痛苦，且強烈要求嚴懲等因素，即使考慮到被告人是青少年，仍難免嚴懲。”根據少年法，對于滿14周歲未滿19周歲的未成年人，考慮到其教化可能性，會以長期、短期的形式進行處分。以A某的情況，原則上需服刑4年，但如果服刑態度良好，則可能在3年後獲釋。釜山=姜成明記者 smkang@donga.com