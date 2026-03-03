在野黨遲至如今要求處理“大邱-慶北合併”，執政黨要求“成爲黨論”



全南、光州行政合併特別法1日在共同民主黨的主導下，在國會全體會議上獲得通過。共同推進的大邱-慶北、忠南-大田合併法案則在朝野展開神經戰後被推遲處理。特別是，國民力量黨對大邱-慶北合併從反對迅速轉變爲贊成，要求一併處理，但共同民主黨施壓要求它向國民道歉，並把忠南-大田合併定爲黨論。2日，國民力量黨還主張“停止地區挑撥離間”，共同民主黨則針鋒相對地表示“合併必須成套推進”。



不管是後來改變態度、中斷阻擾議事並苦苦哀求的國民力量黨，還是以此爲機會乾脆要讓其屈服的共同民主黨，主張黨利黨略的朝野政黨都是半斤八兩。在6月地方選舉即將到來之際，只計算政治上得失的國民力量黨一度反對合並，但隨着大邱和慶北地區輿論的惡化，在“這樣下去大邱市長也會被奪走”的危機感下，急忙改變了立場。對此，此次輪到共同民主黨抨擊稱“國民力量黨圍繞合併法案搖擺不定”，並強硬要求國民力量黨將大邱-慶北、忠南-大田合併定爲黨論。



目前，忠南、大田的團體長和議員們堅持反對意見，因此國民力量黨改變態度的可能性很小。但並不是沒有變化的餘地。事實上，行政合併是國民力量黨比共同民主黨更積極推進的議題。去年12月，由於李在明總統的發言，合併討論加快了步伐，但一個月前，國民力量黨所屬的道知事和市長宣佈推進合併，特別法案也是國民力量黨首先提出的。結果現在被“如果合併，誰來參選、會對執政黨有利”等衆說紛紜的算計所動搖，這不能不說是一件令人寒心的事情。



行政合併是通過地區均衡發展和競爭力強化，超越首都圈一極體制，克服地方消失危機的國家戰略。全南-光州、大邱-慶北、忠南-大田三個地區只有在大框架下共同前進，才能真正實現協同效應。在這種合併的道路上，位於國土中心的忠南和大田不能置身事外。如果其他地區通過合併提高競爭力，只有忠南和大田落後，那麼這種剝奪感怎麼辦? 合併法案必須在3月上旬得到處理，才能在6月3日地方選舉中順利出臺合併後的特別市。需要負責任的政治決斷和有密度的說服居民。

