特朗普打擊伊朗後，又祭出親美的“委內瑞拉模式”

美國總統特朗普當地時間1日在接受《紐約時報》採訪時，就最近在美國和以色列空襲中死亡的伊朗最高領導人哈梅內伊之後誰將領導伊朗表示：“有三人是非常好的選擇。”但他沒有透露具體姓名，只是說，“首先應該結束戰爭”。他還就今後伊朗體制提出了基於民衆起義的政權更迭和維持現領導層、對美國採取友好政策的委內瑞拉模式。對此，《紐約時報》評價說，“提出了看起來相互矛盾的多種構想”。特朗普當天在接受《紐約時報》約6分鐘的電話採訪時，提到了伊朗國民推翻現有政府的劇本。他聲稱，希望在伊朗政教一體體制下行使巨大影響力的革命衛隊幹部們將武器交給國民，並表示，“他們真的會向伊朗國民投降”。但特朗普表示：“我認爲我們在委內瑞拉做的事情是完美的劇本。”今年1月，美國在委內瑞拉強擄馬杜羅總統後，與臨時總統羅德里格斯等現有權力層保持合作關係。他對只清除主張反美的最高領導人、維持現有官員及軍隊精英的相當部分、誘導他們與美國合作的方式表示滿意。分析認爲，這暗示着伊朗也可以適用這一規定。對於特朗普同時提及民衆顛覆政權和維持委內瑞拉式政權這一相反的選擇，《紐約時報》指出，“這表明，特朗普政府對今後數週戰場局勢和伊朗德黑蘭組建替代政府的過程仍感到相當的不確定性”。特朗普就攻擊伊朗的時間表示：“本來打算進行4周至5周，我們擁有大量的彈藥。”此外，特朗普當天在“真實社交”上公開的演講視頻中表示，與伊朗的戰鬥行動“現在還在全面持續”，“將持續到我們的所有目標實現爲止”。他在確認伊朗反擊導致3名美軍死亡的事實的同時，還表示：“可悲的是，在（戰爭）結束之前，可能會有更多的犧牲。”這表明，即使承受一定程度的犧牲，也要徹底結束與伊朗的戰爭。對此，也有評價認爲，這與特朗普一直表現出的外交安保戰略截然不同。特朗普一直強調“美國優先主義”，對美軍深入中東等地區紛爭的情況持否定態度。申晋宇 niceshin@donga.com