插入希望于大阪巨蛋…找回威力的金倒永扳平比分的壹擊

這是壹場展現“健康的”金倒永（23歲•起亞）是怎樣壹名球員的比賽。金倒永2日在日本大阪京瓷巨蛋舉行的與日本職業棒球（NPB）阪神虎隊的世界棒球經典賽（WBC）首場官方熱身賽中，轟出壹記扳平比分的 solo 本壘打，將韓國隊從失敗的危機中拯救出來。由柳志炫主教練率領的韓國隊與去年中央聯盟冠軍阪神隊戰成3比3平。與讀賣巨人隊並稱爲日本職業棒球代表性人氣球隊的阪神隊，是壹支曾8次打進日本大賽（總決賽）並2次（1985年、2023年）奪冠的強隊。此前在沖繩與三星隊進行的最後壹場練習賽中，5打數3安打（1本壘打）預熱打擊手感的金倒永當天貢獻3打數2安打（1本壘打），表現依舊活躍。在韓國隊以2比3落後的第5局上半局，1人出局的情況下，金倒永進入擊球區，抓住右投手早川大貴（27歲）的變化球，轟出壹支越過左側圍牆的扳平比分 solo 本壘打。金倒永表示：“專注于擊球帶來了好的結果。感覺比在沖繩時打擊手感更好了。”言語間透露出自信。韓國隊從擔任首位擊球手的金倒永擊出三壘手前內野安打開始，第1局就火力全開。第3棒李政厚（28歲•舊金山）、第5棒文保景（26歲•LG）、第6棒安賢敏（23歲•KT）連續擊出安打，僅第1局就集中打出4支安打，先得2分。當天阪神隊的先發投手是去年出戰24場比賽，取得12勝6敗、平均自責分率1.55的“右投王牌”才木浩人（28歲）。才木當天也持續投出時速超過150公裏的快速球，但韓國隊擊球員的球棒更爲犀利。阪神隊捕手伏見寅威（36歲）表示：“韓國擊球員們輕松擊中了‘王牌’才木的快速球，令人驚訝。”投手丘上，老將們的經驗熠熠生輝。雖然先發投手郭彬（27歲•鬥山）投2局失3分，未能完成原計劃的3局便退場，但接替郭彬登場的投手們（盧景銀-孫周永-高永表-柳賢振-朴英賢-金澤延）均未再失分，成功封鎖了阪神隊的擊球線。第3局下半局登場的盧景銀（42歲•SSG）投出1局三上三下，化解了危機。第6局救援登場的“韓國怪物”柳賢振（39歲•韓華）投2局，用34個球僅被擊出1支安打，讓6名擊球員全部出局。雖然最快球速停留在140公裏/小時中段，但通過混投僅109公裏/小時的曲線球等，壓制了阪神隊擊球員。阪神隊主教練藤川球兒（46歲）將柳賢振評爲當天韓國隊中最令人印象深刻的選手，評價道：“雖然現在已成爲老將，但展現了比以前更出色的投球。無論在心理層面還是投球層面，都堪稱韓國投手群的領袖。”韓國隊在防守端也展現了穩固的面貌。在3比3平局的第8局下半局，1人出局滿壘的逆轉危機中，盧施煥（26歲•韓華）的精彩防守阻止了球隊進壹步失分。盧施煥接住中川勇鬥（22歲）的強襲球後，傳球給捕手，將三壘跑壘員熊谷敬宥（31歲）觸殺在本壘。第9局下半局，金澤延（21歲）面臨1人出局滿壘的危機，但野手陣容沈著防守，制造了雙殺。不過，作爲第2棒出戰的韓裔選手澤馬•約翰斯（29歲•底特律）和第4棒投手謝伊•惠特科姆（28歲•休斯頓）合計僅擊出1支內野安打。柳志炫主教練仍給予堅定信任，表示：“現在只進行了壹場比賽。期待他們後續能延續良好的打擊手感。”韓國隊將于3日在同壹場地與歐力士隊進行第二場熱身賽。先發投手已確定爲德恩•杜甯（32歲•亞特蘭大）。此後，韓國隊將移師東京，于5日與捷克隊進行世界棒球經典賽小組賽首場比賽。大阪=李素研記者 always99@donga.com