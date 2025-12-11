秘魯實行“國防現代化”，將成為K軍工產業延伸至中南美的據點

有分析認為，隨著現代羅特姆決定向秘魯陸軍供應K2坦克，韓國軍工企業正式進軍中南美市場。中南美是最近因領土紛爭和武器老化等原因國防產業需求急劇增加的新市場。預計8年後中南美軍工市場規模將接近1000億美元。據現代羅特姆10日透露，現代羅特姆當地時 間9日與秘魯陸軍簽訂了截止到明年供應54輛K2坦克和141輛K808車輪型裝甲車的壹攬子協議。雖然還有協商過程，但業界預測出口額約為2萬億-3萬億韓元。這是以中南美地區為對象的歷代國防產業出口中規模最大的壹次。中南美是繼東歐之後K（韓國）軍工的新出口市場。因為內戰和領土紛爭頻繁，陸海空軍的裝備老化超過30年，武器系統的需求持續增加。與俄烏戰爭後國防產業需求急劇增加的東歐相比，這裏被認為是需求更加穩定的市場。據全球市場調查企業IMARC集團透露，以去年為基準，中南美軍工市場規模為613.6億美元，到2033年將達到968.3億美元。在中南美國家中，秘魯是韓國軍工企業最先進軍的地方。全球市場調查企業“全球數據公司”在壹份報告中預測，以去年為準，秘魯的國防預算為21億美元，到2029年為止，年均增長6%以上。某國防產業界人士解釋說：“正如以波蘭為開端將領域擴大到歐洲壹樣，業界的共同想法是，以秘魯為據點，將市場擴大到哥倫比亞、烏拉圭、厄瓜多爾等中南美地區。”秘魯因無償獲得韓國軍隊的退役武器，很早就購買了韓國產武器。2009年，韓國空軍向秘魯提供8架退役的A-37B攻擊機。秘魯空軍在體驗韓國產飛機技術實力後，2012年引進了韓國航空宇宙產業制造的20架KT-1基本訓練機。韓國航空宇宙產業為了延續這種關系追加訂單，正在積極出口多功能戰鬥機FA-50。特別是在海洋防衛產業等領域，也在持續進軍秘魯。這是參與秘魯海軍推進的老舊艦艇更換事業的壹環。HD現代重工業為了以本公司潛水艇模型為基礎，與秘魯海軍共同開發1500噸級中型潛水艇，上月簽訂了意向書；去年還獲得了護衛艦、遠海警備艦、登陸艦等共4艘艦艇的訂單。崔元英記者 o0@donga.com