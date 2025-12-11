三星SDI獲得2萬億韓元規模ESS用LFP電池供貨合同

三星SDI獲得了壹份價值約2萬億韓元規模的能源儲存裝置（ESS）用磷酸鐵锂（LFP）電池供貨合同。這是三星SDI首次大規模承接LFP電池訂單。三星SDI于10日宣布，已與美國壹家大型能源基礎設施開發運營企業簽訂了能源儲存裝置用磷酸鐵锂電池供應合同。該公司表示，計劃從2027年開始供貨約3年，合同規模遠超2萬億韓元。三星SDI計劃通過轉換美國當地工廠的生産線來生産磷酸鐵锂電池。該公司方針是，將位于印第安納州的、與斯特蘭蒂斯共同建設並已投産的工廠的部分生産線，轉換爲能源儲存裝置用磷酸鐵锂電池生産體系。能源儲存裝置是壹種電力儲存系統，被視爲對太陽能等發電不規律的可再生能源的補充設施。特別是在人工智能（AI）時代，能源儲存裝置作爲克服數據中心電力短缺的方案而備受關注。能源儲存裝置市場以中國企業擅長的磷酸鐵锂電池爲主形成，而非韓國企業具備優勢的三元系（NCM、NCA）電池。這是因爲磷酸鐵锂電池在安全性和經濟性方面優于三元系電池。據全球研究機構彭博新能源財經數據顯示，在全球能源儲存裝置市場中，磷酸鐵锂電池占比超過90%。較晚投身磷酸鐵锂電池開發的韓國三大電池企業，自去年起開始取得實質性成果。電池行業不僅因爲人工智能産業發展，也因電動汽車需求停滯，迫切需要攻克能源儲存裝置市場。LG能源解決方案自去年3月與太陽能企業韓華Qcells美國子公司簽訂1萬億韓元規模合同開始，接連獲得了多個大型能源儲存裝置訂單。今年8月，LG能源解決方案又與特斯拉簽訂了價值約6萬億韓元的能源儲存裝置電池供應合同。SK-On于9月與美國可再生能源企業Flatiron簽訂了價值最高達2萬億韓元的能源儲存裝置電池供應合同，獲得了其首個能源儲存裝置訂單。這些均爲磷酸鐵锂電池訂單，業界評價認爲，隨著此次三星SDI的訂單，韓國三大電池企業均已奠定了追趕市場主導者的基礎。三星SDI相關人士表示：“將以此次合同爲開端，未來將擴大供應安全性、性能和價格競爭力均出色的能源儲存裝置産品。”朴賢益記者 beepark@donga.com