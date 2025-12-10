“若在美國發生，需賠償數十萬億韓元”……當局考慮對Coupang啓動強制調查

壹項分析顯示，倘若涉及3370萬人個人信息泄露的“Coupang事件”發生在美國，Coupang所需承擔的損害賠償金額將至少達9800億韓元。在韓國，今年4月SK電訊因2324萬人個人信息泄露被處以1348億韓元罰款，此爲史上最高金額。韓國總統李在明于9日指示，應研究提升制裁實效性的方案。據法律界消息，美國在發生個人信息泄露損害時，認可的人均賠償額從20美元（約3萬韓元）到高達1000美元（約150萬韓元）不等。在韓國，僅實際參與訴訟者可獲得賠償，而美國通過“選擇退出”方式的集體訴訟，受害者將自動參與訴訟，僅不願訴訟者會被排除在外。CIL外國法咨詢律師事務所美國律師金益泰解釋道：“Coupang事件顯然屬于集體訴訟範疇，個人信息泄露受害者沒有理由不參與訴訟。”假設Coupang事件發生在美國且集體訴訟勝訴，Coupang需向受害者支付的賠償金最低將達6.7億美元（約9800億韓元），最高可達337億美元（約49萬億韓元）。若再加上政府另行征收的罰金，其負擔將更爲沈重。金律師補充稱：“在美國，若企業未能妥善保護個人信息，其面臨的財務威脅將非常巨大。”隨著韓國對個人信息泄露制裁效果低的批評持續，李在明總統于當天的國務會議上指示法制處，爲提升經濟制裁的實效性，應研究賦予公平交易委員會等部門強制調查權的方案。總統室發言人姜由桢在簡報中表示：“李在明總統強調了罰款處罰的實際執行，並提及‘比起通過刑法，更需落實諸如罰款等制裁手段’的宗旨。”警方也已開始對Coupang總部進行強制調查。首爾警察廳網絡調查科當天表示，已依據《信息通信網法》規定的信息通信網入侵、泄露秘密等嫌疑，對位于首爾松坡區的Coupang總部辦公室執行了扣押搜查。美國方面甚至出現了針對Coupang的集體訴訟動向。韓國大輪法務法人美國分所SJKP律師事務所于8日（當地時間）在曼哈頓辦公室舉行記者會，宣布計劃向紐約聯邦法院提起針對Coupang美國總部的集體訴訟。南慧貞記者、尹多彬記者 namduck2@donga.com、empty@donga.com