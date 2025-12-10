李在明劍指統一教：“宗教團體如有違法行爲，也應解散”

韓國總統李在明9日向宗教團體表示：“如有違反憲法和法律的行爲，應將其解散。”針對被疑向政界提供金錢贊助的統一教，李在明直接提出瞭解散宗教團體的必要性。李在明當天在龍山總統室主持的國務會議上對法制處長曹源哲表示：“針對介入政治、用非法資金做奇怪事情的宗教團體，是否考慮過解散的方案？”此前，李在明在2日的國務會議上也曾表示，“有過宗教財團違反政教分離原則，有組織、系統性介入政治的事例”，指示就解散方案進行討論。對此，曹源哲答道：“與其說是憲法問題，不如說是民法38條的適用問題，如果宗教團體有組織地持續進行非常嚴重的違法行爲，就可以解散。必須確認（違法）實際情況是否符合相關條款。”民法38條規定，法人進行目的以外的事業或進行危害公共利益的行爲時，主管機關可以取消法人許可。李在明還問道：“（宗教團體解散後）財產歸政府所有嗎？”曹源哲答道：“按相關條款規定執行，如無條款，就歸國家所有。”李在明當天的發言，是在有人提出統一教不僅支持國民力量黨，還支持共同民主黨等執政黨人士的情況下發表的。對此，國民力量黨代表張東赫表示：“如果統一教必須解散，共同民主黨也應該解散。”前代表韓東勳當天主張：“李總統的發言是‘如果說出我們給的錢，就殺了他’的公開威脅。”李在明在當天會議開場白中表示：“即使在立法過程中發生矛盾和衝突，也要按照國民的意願去做需要做的事情。”有分析認爲，這是在對最近引起違憲爭議的設立內亂法庭一事表露意志。申圭鎭 newjin@donga.com