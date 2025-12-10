允許英偉達高性能芯片對華出口……美國也無法阻止中國的“人工智能崛起”



美國總統特朗普8日表示：“允許向中國出口英偉達人工智能芯片H200。”他還說，已向中國國家主席習近平通報，得到了肯定的反應。美國解釋稱，此舉是爲了改善美中關係。但很多人分析說，實際上，美國產高性能人工智能芯片出口管制增加本國企業的損失，反而加強中國的“人工智能芯片崛起”，因此不得不作出這一決定。



此次允許對華出口的H200雖然比英偉達最新技術布萊克韋爾架構圖形處理器（GPU）低一個等級，但與至今爲止允許出口的低配置H20相比，性能具有壓倒性優勢。自2022年起，美國一直控制最先進人工智能芯片對華出口，此次大幅放松管制。但是布萊克韋爾和即將上市的新一代魯賓被排除在允許對象之外。



人工智能芯片對華出口管制始於拜登政府時期，目的是在左右未來國家競爭力的人工智能領域拉大與中國的技術差距。但是此後，隨着中國鼓勵本國人工智能芯片的開發，併成功批量生產相當水平的人工智能芯片，情況發生了劇變。中國政府規定，在新建的數據中心必須使用寒武紀等本國企業人工智能芯片，如果使用本國芯片，甚至可以降低電費。



着急的是失去中國市場的英偉達，控制前其對華銷售額佔四分之一。公司首席執行官黃仁勳勸說美國政府，如果不能銷售美國產芯片，中國人工智能芯片的自主開發速度會更快，對美國造成損失，因此得到了此次放寬限制。但有預測稱，已將重心轉移到國產人工智能芯片開發上的中國不會像以前那樣大幅增加美國產芯片的進口。



有分析稱，此次措施將對向英偉達提供高帶寬存儲器（HBM）的韓國半導體企業有利。但是更值得關注的是已經發展到美國不得不先行解除控制程度的中國人工智能競爭力。中國正在加快高寬存儲器等韓國領先的尖端存儲半導體的開發。韓國半導體研發人力正在與他們爭分奪秒地競爭，卻連允許每週52小時工作制例外問題都解決不了，這樣的韓國能否堅持下去，令人擔憂。

