日本發生“7.5強地震”後，又發生6.4級餘震……發佈第一個地震預警“一週內將發生大地震”

日本本州東北部青森縣前海8日發生7.5級強烈地震，造成30多人受傷。第二天上午，附近地區又發生6.4級地震，餘震不斷，不安情緒日益高漲。日本政府首次發佈了“北海道、三陸前海後發地震注意信息”，警告附近地區可能發生巨大地震。意思是說，今後一週內發生8.0級以上強烈地震的可能性比平時更大，因此最好做好緊急避難等必要準備。● 7.5級地震後餘震接連不斷，34人受傷據日本氣象廳透露，8日晚11時15分左右，日本本州東北部末端的青森縣前海發生7.5級強烈地震。震源深度爲54公里。由此，距離震源較近的青森縣八戶市出現了震級6強以上的震動。日本氣象廳地震等級的震級是相對概念，用數值表現當地人的感覺或周邊物體的晃動程度等。震級爲6級時，人不能站立，沒有固定的傢俱大部分會移動倒下。《朝日新聞》報道說：“青森縣觀測到震度6強的晃動，是自1996年10月設置觀測儀以來的第一次。”受此次強震影響，東京也感到震級爲3級的震感。實際上，在東京的公寓裏，傢俱和牆壁相撞，發出摩擦聲，晃動程度達到嘎吱嘎吱的程度。日本氣象廳在地震發生後向青森縣等地發佈了3米高的海嘯警報。之後在9日凌晨1點，巖手縣求智港觀測到了最高高度70釐米的海嘯等。9日上午6時52分左右，青森縣前海再次發生6.4級地震，隨後餘震不斷。據共同社報道，距離此次強震震中較近的青森縣、巖手縣、北海道等地的傷者共有34人。目前還沒有發現死亡者。在此次地震中，部分道路被禁止通行、供水中斷，青森縣和北海道有187所學校停課。此次青森縣7.5級強震災害與去年1月1日在本州中部石川縣能登半島發生的7.6級強震相比略小。1年前能登半島強震當時，死亡人數爲691人。據分析，與離陸地較近的能登不同，此次青森縣地震發生在前海，震源深度（54公里）也比能登當時（16公里）深，因此損失較小。● “一週內發生8級以上巨大地震的可能性爲1%”但是日本政府提高了警戒心。日本氣象廳9日凌晨2時許首次就此次地震發佈了“北海道、三陸前海後續地震注意信息”。這是日本政府自2022年12月引進“後續地震注意信息”制度以來首次發佈該信息。注意信息的對象是從北海道到千葉縣的太平洋海岸地區。預計地震規模爲8.0級以上，有可能超過2011年東日本大地震。東日本大地震是2011年3月11日在日本東北地區太平洋海域發生的9.0級超大型地震，死亡人數和失蹤人數達2.2228萬人（以今年3月1日爲準）。日本氣象廳在當天凌晨舉行的記者會上表示：“從過去的世界地震統計來看，發生7.0級以上地震後一週內發生8級以上地震的頻率爲每100次中就有1次左右。”一旦發佈“後續地震注意信息”，建議人們穿可以立即躲避海嘯的衣服，把緊急用品放在枕頭邊睡覺。學校、商業設施、大衆交通都照常運營。此次“後續地震注意信息”有效期至16日，爲期一週。日本首相高市早苗叮囑道：“請按照自己守護自己生命的原則採取防災行動。今後一週左右的時間裏，要注意氣象廳和地方自治團體的信息，再次確認避難場所、固定傢俱等應對地震的措施。”東京=常駐記者黃仁燦、金寶拉記者 hic@donga.com、purple@donga.com