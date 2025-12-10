“金軟景愛徒”因庫西能否挽救正官莊隊危機？

“金軟景愛徒”因庫西（蒙古名：紮米揚普熱布•恩赫索約爾，20歲）能否挽救正官莊隊的危機？以亞洲外援替換選手身份加盟職業排球女子部正官莊隊的因庫西9日接受本報書面采訪時表示：“比預期更早踏上韓國職業賽場，我感到很高興。我將盡快適應環境，努力成爲能爲球隊做出貢獻的選手。”在今年4月舉行的亞洲外援選拔中，因庫西未獲得國內球隊的青睐。但隨著賽季初期跌落至末位的正官莊隊開始物色替補亞洲外援，她獲得了機會。正官莊隊在開賽後僅取得11個積分（4勝9負），位列女子部7支球隊中的最後壹位。7日以2比3負于韓國道路公社隊後，近期已遭遇四連敗。這支在上賽季闖入冠軍戰決賽、與興國生命隊激戰五回合的勁旅，如今已難覓往日雄風。主力二傳廉惠善（34歲）與亞洲外援選手維帕威（26歲，泰國）的因傷缺陣給球隊造成了嚴重打擊。正官莊隊在亞洲外援選拔時，選擇了因左膝前十字韌帶斷裂正在術後康複中的維帕威。作爲2023-2024賽季現代建設隊奪得總冠軍的主力主攻手，球隊曾對其傷愈歸隊後成爲核心戰力寄予厚望。然而其恢複進度比預期緩慢，正官莊隊不得不在局面進壹步惡化前做出調整。因庫西對國內排球粉絲而言已是熟悉的面孔。在近期落幕的壹檔電視綜藝節目中，她作爲“排球女帝”金軟景（37歲，已退役）所率領球隊的主力攻擊手活躍于賽場。因常在金軟景指令未畢時便快速應答“好的”，她還獲得了“好庫西”的昵稱。金軟景在8日的韓國體育記者聯盟頒獎禮上鼓勵道：“她如願加入了職業俱樂部，希望她能全力以赴在競爭中生存下來。”因庫西將在簽證與國際轉會同意書（ITC）手續完成後進行球員注冊，預計最早可在第三輪比賽中迎來首秀。正官莊隊就引進因庫西解釋道：“她是壹名身高180公分的主攻手，起跳時機快速且爆發力突出。”韓鍾浩記者 hjh@donga.com