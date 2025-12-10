警方突擊搜查Coupang總部以查明事實關系

9日，警方針對擁有3370萬名會員個人信息遭泄露的Coupang公司展開了強制調查。首爾警察廳網絡調查科當天表示，已對位于首爾松坡區的Coupang總部辦公室進行了扣押搜查。警方投入包括網絡調查科長在內的17名人員，獲取了被指認爲泄露者的前中國籍開發員的出勤記錄及內部網絡記錄等資料。警方計劃基于獲取的數字證據，全面查明個人信息泄露者、泄露途徑及原因等案件整體事實關系。警方自上月25日接到Coupang方面關于信息泄露事件的控告狀後，壹直通過要求自願提交服務器日志記錄、追蹤互聯網協議地址等方式展開調查。當前調查的首要任務是掌握在竊取信息後向Coupang發送威脅郵件的前中國籍開發員的行蹤並確保其到案。但根據調查進展，此事也可能擴大至追究Coupang經營層安全管理疏忽的責任。此前警方在回應媒體關于Coupang方面責任所在的提問時表示，“正調查各種可能性”。此次事件導致用戶不安情緒達到頂峰。據悉，泄露信息不僅包含姓名和手機號碼，甚至涉及敏感的配送地址，因此對垃圾短信或語音釣魚等“二次受害”的憂慮正在擴散。網絡社區中接連出現用戶注銷賬號的認證截圖。警方爲查明今年接連發生的大型信息泄露事件原因而進行扣押搜查尚屬首次。此前警方在處理今年3月發生的SK電訊黑客事件時，也未對總部進行扣押搜查。曾因小型基站（飛蜂窩）遭黑客攻擊而引發問題的KT公司，也僅就飛蜂窩廢棄過程涉嫌妨礙調查而對其總部進行了扣押搜查。鄭瑞英記者 cero@donga.com