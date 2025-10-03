三星與SK集團參與“星際之門”項目 業界呼籲立即廢除金產分離制度



三星集團和SK集團與美國OpenAI攜手，正式參與人工智能（AI）基礎設施建設項目“星際之門項目”（Stargate）。該項目由美國OpenAI、甲骨文公司以及日本軟銀集團等共同參與，計劃到2029年投入5000億美元（約合702萬億韓元）在美國境內建設超大規模數據中心等設施，也是今年1月唐納德•特朗普就任美國總統後立即公布的核心項目。隨著韓國代表性企業作為主要合作夥伴加入，韓美“人工智能同盟”有望得到加強的預期日益升溫。



兩家公司於1日與訪韓的OpenAI首席執行官（CEO）薩姆•奧爾特曼分別簽署了相互合作及半導體供應意向書，決定為該項目供應高帶寬內存（HBM）等存儲半導體。僅人工智能基礎設施核心的高帶寬內存，每月就需要90萬片半導體晶圓，超過當前全球高帶寬內存產量的兩倍。單純計算，將創造出約100萬億韓元規模的新需求。三星和SK還決定分別在慶尚北道浦項市和西南地區建設OpenAI專用人工智能數據中心等，以加強與OpenAI的合作關系。



問題在於，要建立能夠及時響應半導體供應請求的生產體系，需要巨額投資。為解決此問題，有觀點指出必須首先解除過去43年來制約韓國企業資金籌措的“金產分離（金融資本與產業資本分離）”規制。1日，李在明總統也表示，為促進人工智能投資，“在壟斷弊端不出現且安全措施到位的範圍內，可以重新審視現行金產分離規制”。



在信息技術（IT）發展導致行業界限模糊的“大模糊”時代，區分金融與產業的金產分離已成為過時的規制。日本和歐盟（EU）沒有金產分離規制，在美國，控股公司可以擁有除銀行外的金融機構。若解除金產分離，對尖端產業投資具有先見之明的企業可以組建基金，吸引國內金融界和全球資金。



近日，全球最大資產管理公司“貝萊德（Black Rock，也稱黑巖）”承諾向韓國政府投資韓國人工智能產業，加之與OpenAI的合作，韓國成為“亞太地區人工智能樞紐”和“人工智能三大強國”的氛圍日益濃厚。未來，若要在研發（R&D）、基礎設施建設和人才引進等方面加速推進，必須確保在需要時能夠毫無障礙地獲取必要資金。為此，必須首先拆除人為阻擋資金流動的陳舊堤壩——金產分離制度。

