伊朗強硬派“哈梅內伊次子”有望接班，引戰爭長期化憂慮

據《紐約時報》當地時間3日報道，伊朗最高領導人哈梅內伊在美國和以色列空襲中喪生，次子穆傑塔巴·哈梅內伊（照片）很有可能成爲他的接班人。有人擔心，如果伊朗核心權力機構、人稱“政府之上的政府”的革命衛隊幕後實權、強硬派人物穆傑塔巴當選最高領導人，伊朗的反美反以基調將會持續下去，戰爭可能會長期化。據《紐約時報》報道，伊朗憲法機構專家會議當天審議了選舉穆傑塔巴爲最高領導人的方案。由於擔心美以空襲，會議以視頻會議形式進行了兩次，目前正在討論4日公佈穆傑塔巴爲接班人的方案。伊朗反體制媒體“伊朗國際”報道稱，穆傑塔巴3日當選下屆領導人，但由於可能成爲美國和以色列的目標，將公佈時間推遲到4日。《紐約時報》報道稱，穆傑塔巴憑藉最高領導人父親的光環，在伊朗革命衛隊和情報機關作爲實權者行使了幕後影響力。有人指出，作爲強硬派的他登上權力寶座，實際上就是哈梅內伊政權的延續。這與美國總統特朗普期待建立親美政權的構想背道而馳。特朗普當天在白宮與德國總理默茨舉行會談後對媒體表示：“最壞的情況是，我們做這件事（攻擊伊朗）後，和以前一樣壞的人掌握權力。”他還說：“我們（作爲最高領導人）考慮的部分集團已經死亡，其他集團也可能已經死亡。”美國有線電視新聞網（CNN）等媒體當天報道說，美國和以色列轟炸了選舉最高領導人的專家會議場所，牽制了穆傑塔巴的執政。巴黎=常駐記者劉根亨、華盛頓=常駐記者申晉宇 noel@donga.com、niceshin@donga.com