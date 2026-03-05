韓國綜指遭遇史上最大跌幅 比“9•11”時更慘烈

在全球主要股票市場中，受美伊戰爭影響最大的韓國股市4日出現史上最嚴重的暴跌。指數反複上演過山車行情，壹小時之內漲跌超過100點，就連以往每逢下跌便以“低吸”支撐指數的個人投資者也因恐懼而收手。當日跌幅超過了2001年9月12日（美國9•11恐怖襲擊事件後次日）的12.06%，創下自1983年1月4日韓國綜合股價指數（KOSPI）首次發布以來的最大跌幅和下跌點數紀錄。兩天之內股指暴跌超過1150點。韓元對美元彙率盤中自全球金融危機後17年來首次突破1500韓元。在戰爭可能長期化的情況下，全球範圍內唯獨韓國的金融市場不安心理日益加劇。韓國綜合股價指數當日收于5093.54點，較前壹交易日暴跌698.37點。盤中壹度跌至5059.45點，跌幅達12.64%。科斯達克指數收于978.44點，暴跌14.00%（159.26點）。隨著韓國綜合股價指數和科斯達克指數雙雙暴跌，先後觸發了“賣盤程序交易暫停”和暫停所有交易20分鍾的“熔斷機制”。這是自2024年8月5日（因美國經濟衰退擔憂導致韓國股市急劇下跌）之後，時隔1年零7個月再次同時觸發“熔斷機制”。韓國股市連續兩日大幅下跌，是因爲隨著美伊戰爭有蔓延至整個中東地區的迹象，市場普遍預期調整局面將延長。預計股價將進壹步下跌的投資者的“賣空”交易額大幅增加，恐慌心理蔓延至整個市場。日本日經平均指數（-3.61%）、台灣加權指數（-4.35%）等亞洲主要股市雖也下跌，但韓國綜合股價指數跌幅尤爲突出。在首爾外彙市場，韓元對美元彙率4日夜盤收盤（淩晨2時）前壹度觸及1505.8韓元。這是自2009年3月以來，彙率首次突破1500韓元大關。當日白天交易中（以下午3時30分爲准），彙率收于1476.2韓元，較前壹交易日上漲10.1韓元。池民求記者、洪錫浩記者 warum@donga.com、will@donga.com