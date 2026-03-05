美國提出要抽調駐韓美軍武器前往中東

據悉，在美國和伊朗戰爭蔓延至整個中東地區之際，韓美正在就抽調駐韓美軍兵力進行協商。有預測稱，如果戰爭長期化，爲了填補美軍彈藥不足的部分，美國將向中東抽調陸軍戰術導彈系統（ATACMS）戰術地對地導彈等駐韓美軍主要戰鬥力。據韓國政府消息人士4日透露，韓美正在就美國空襲伊朗後美軍的彈藥需求進行協商。分析認爲，隨着伊朗事態出現長期化的跡象，彈藥需求量增大，除正在展開對伊朗軍事作戰的美國中央司令部外，駐紮在其他地區的美軍正在討論轉移兵力。美國總統特朗普當地時間1日在接受《紐約時報》採訪時預測，軍事行動將持續4至5周。此前，青瓦臺高層人士2日曾就中東局勢表示：“不好詳細說明韓美之間關於駐韓美軍戰鬥力運用的協商。”該人士表示：“爲了不影響聯合防衛態勢，正在商議並收集意見。”據悉，作爲可能被抽調到中東的駐韓美軍運營戰鬥力，首先提到了多管火箭炮系統（MLRS）武器等。駐韓美軍擁有的M270多管火箭炮系統可以發射射程爲300公里的陸軍戰術導彈系統導彈和射程爲數十公里的火箭彈等。也有人提出，有可能抽調“愛國者”“薩德”炮臺等防空力量。但據悉，去年在美國空襲伊朗核設施之前，循環部署到中東的2個駐韓美軍“愛國者”炮臺中，一部分仍留在中東。據悉，正在遭受伊朗攻擊的阿聯酋追加要求韓國國產中程地對空制導武器“天弓-2”攔截導彈。伊朗正在持續用導彈和無人機針對參與美國軍事作戰的以色列、阿聯酋和沙特阿拉伯等中東地區美軍基地進行攻擊。阿聯酋2022年與韓國簽訂引進“天弓-2”10個炮臺的合同，正在運營2個炮臺。申圭鎮記者、朴訓翔記者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com