去年“生活滿意度”創最高紀錄……對階層流動的期待感創最低記錄

據調查，去年韓國國民的生活滿意度和社會信賴度達到了歷史最高值。相反，對階層流動的期待感出現自2014年開始相關調查以來的最低值。韓國保健社會研究院4日公佈的《2025年社會統合實態診斷及應對方案》報告顯示，國民感受到的生活滿意度（滿分10分）爲6.63分。這是自開始調查的2014年（6.03分）以來的最高值。此次調查是去年7-9月以3009名19歲以上成年人爲對象進行的。幸福分數爲7.01分，比前一年的6.77分大幅上升。幸福分數進入7分線尚屬首次。只是韓國的幸福水平與主要歐洲國家相比仍然偏低。主要歐洲國家中幸福指數最高的國家是瑞士（8.1分），最低的國家是希臘（6.8分），韓國與歐洲排名靠後的國家相似。對國家和社會的肯定性認識也增加了。社會信賴水平（5.7分）、對社會團結程度的認識（4.87分）創歷史最高值，對國家的自豪感也以3.03分（滿分4分）首次超過3分。研究團隊分析說，這是在克服非法戒嚴和彈劾總統等政治、社會混亂的過程中，對共同體的信任增大的結果。但在社會矛盾項目中，“進步和保守之間的矛盾”（3.48分）仍然最爲嚴重。接着是認爲首都地區和非首都地區（3.00分）、正規職和非正規職（2.96分）之間的矛盾非常嚴重。報告指出：“最近政治兩極化正在深化，有必要制定解決保守和進步之間矛盾的方案。”“社會流動性”項目在4分滿分中獲得2.57分，創歷史最低記錄。這是自2021年取得2.71分後，連續4年呈下降趨勢。據分析，由於房地產兩極化等原因，資產差距越來越大，通過努力來實現階層流動的期待感減少了。研究團隊強調：“主觀健康生活越好，社會參與度就越高。爲了提高社會團結，政策相關利害當事人應該努力提高社會成員的整體生活質量，令對未來持樂觀態度。”方成恩記者 bbang@donga.com