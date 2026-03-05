防彈少年團新輯主打歌定名《SWIM》 傳遞人生激流中奮進之意

時隔近四年回歸歌壇的防彈少年團（BTS）將于20日發布第五張正規專輯《ARIRANG》，並于4日公開了收錄其中的14首歌曲歌名。主打歌定名爲《SWIM》，傳遞“在人生波濤中繼續奮力向前”的訊息。據防彈少年團所屬經紀公司Big-Hit Music方面4日消息，防彈少年團當天在官方社交媒體上公開了新專輯《ARIRANG》的歌單。歌單包括風格爲另類流行（Alternative pop）的主打歌《SWIM》在內，共收錄14首歌曲。Big-Hit Music表示，新專輯涵蓋了防彈少年團的認同感以及在過去旅程中積累的情感，展現了不爲逆流而動、願以自己的節奏淡然前行的意志，這種意志以“對生活的熱愛”形式呈現。成員RM（本名金南俊）參與了整張專輯的作詞工作。此外，這張專輯還收錄了與觀衆在演出場館同樂的《Body to Body》，蘊含著防彈少年團走遍世界開辟道路曆程的《Hooligan》，以及表達對世界抱負的《Aliens》等歌曲。當天公開的14首歌曲歌名均采用英文，似瞄准全球市場。防彈少年團曾于去年夏天在美國洛杉矶舉辦歌曲創作營，進行音樂創作。據悉，曾獲格萊美獎的國際知名制作人迪波洛、瑞恩•泰德、埃爾•金喬等也參與了專輯制作，提升了專輯的完成度。美國音樂媒體公告牌（Billboard）在歌單公開後隨即表示，這些歌曲將很快進入公告牌排行榜，並期待稱，這有望成爲壹張迫切渴望獲得格萊美獎肯定的、更爲成熟的專輯。防彈少年團將于20日發布完整體專輯《ARIRANG》，並于次日（21日）晚8時在首爾光化門廣場壹帶舉行戶外演出“BTS Compback Live：ARIRANG”。此次演出將與在線視頻服務（OTT）平台奈飛合作，向全球190多個國家進行現場直播。這也是奈飛首次對單個歌手的單獨演出進行現場直播。史智媛記者 4g1@donga.com