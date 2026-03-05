彙率盤中破1500韓元，韓國綜指暴跌…須應對“三高”危機



受美國和以色列空襲伊朗的影響，4日首爾外彙市場夜盤交易中，韓元對美元彙率自全球金融危機肆虐的2009年3月以來，時隔17年首次盤中突破1500韓元。由于中東戰爭導致避險情緒升溫，出現美元走強、韓元走弱現象。韓國綜合股價指數4日收于5093.54點，較前壹交易日暴跌12.06%，創下超過2001年9月12日（-12.02%）的曆史最大跌幅。韓國綜指今年曾突破5000點、6000點大關，壹度沖至6300點，但未能挺過中東戰爭危機。分析認爲，因短期急漲帶來的警惕感，以及韓國對中東能源依賴度較高的經濟和産業結構脆弱性，導致其跌幅大于其他國家股市。



根據中東戰爭態勢，短期內金融市場波動性可能加大。被稱爲韓國恐慌指數的“KOSPI200波動率指數”4日飙升至曆史最高值（80.37）。此時應更加注重風險管理，而非舉債進行過度投資。



隨著伊朗封鎖霍爾木茲海峽，並對周邊中東國家的煉油及天然氣設施進行無差別報複性攻擊，國際油價連日上漲。盡管美國總統唐納德•特朗普表示，將對所有通過霍爾木茲海峽的船舶提供保險和海軍護航，但僅減緩了油價漲幅。布倫特原油價格徘徊在每桶85美元（19個月來最高），西得克薩斯中質原油（WTI）價格在75美元左右。



中東原油進口受限以及彙率上漲的影響，將在2至3周後反映在國內汽油價格上。國際油價上漲不僅會推高物流費、電費和燃氣費，還可能刺激進口物價和國內餐飲物價。有預測認爲，如此壹來，今年全年物價上漲率可能高于韓國銀行預測的2.2%，達到2.5%。因此，需要爲中東戰爭擴大化和長期化可能帶來的高油價、高彙率、高物價的“三高新常態”做好准備。



如果中東戰爭找到出口，霍爾木茲海峽封鎖能早日解除，對金融市場和實體經濟的影響可能有限。問題在于，若沖突長期化，世界經濟可能出現通貨膨脹與經濟停滯同時發生的“滯脹”。韓國可能出現出口萎縮、消費停滯。需預設危機長期化，檢查能源價格及農水産品、食品等的流通結構，制定能減輕家庭負擔的高物價應對措施。

