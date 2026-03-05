一味壓低文化觀光商品價格，未來增長的支柱產業可能成爲“渣渣”



流行歌星泰勒·斯威夫特在2024年12月“時代巡迴演唱會”的最後演出舞臺開始的當天，美國經濟廣播CNBC挑選的導演是全球酒店集團的首席執行官。他對斯威夫特的巡演對整個經濟產生的巨大效果讚不絕口。瑞典斯德哥爾摩的客房佔有率增加24%，每間客房的住宿費平均爲2.5倍。其他當地營業場所也是盆滿鉢滿。這是指舉行斯威夫特演出的城市經濟實現振興的“斯威夫特經濟學”的風景。



同樣的事情在韓國卻出現了截然不同的展開。防彈少年團（BTS）將於6月在釜山舉行世界巡迴演出後，周邊酒店等住宿費用大幅上漲。世界矚目的演出即將舉行，價格不一時上漲是件奇怪的事情。



韓國政府卻亮出了利劍。2月25日，國家旅遊戰略會議表示，將引入“一擊出局”制度，即，要求住宿企業事先公開各時期的最高費用，如果收取比這更高的費用，即使被揭發一次，也要停止營業。先不說對策的實效性，住宿費難道是政府應該介入的事情嗎?



連公平交易委員會也出面調查了實際情況，結論卻叭是“將繼續進行監督”。這說明沒有發現串通之類的問題。官僚們難道會不懂市場？財政經濟部人士最近在座談會上表示：“只是少數案例被過度放大，最終可能是因爲供應不足。”



只要經營者們持續賺錢，就會有投資餘力，供應也會增加，並推動高級化。產業纔會得以發展。問題反而是持續推行“廉價收費”。所謂“韓國的住宿便宜”，等於是說沒有足以讓遊客們願意支付高價的魅力和內容，因此業主們無法提高價格。如果主管部門從長遠出發，就不該揮舞“大棒”搞顯擺，而應考慮如何把握機會壯大地區旅遊產業。只要市場擴大，廉價的宿舍自然就會出現。政府對文化旅遊商品的其他政策中，“降低費用引導消費”的方式也引人注目。文化體育觀光部最近開始了“半價旅行”示範事業，在農漁村人口減少地區旅行時返還一半經費。一名旅遊業界人士表示：“要讓遊客們即使花錢也想來旅遊景點，如果只停留在‘返錢而去’上，從長遠來看，對地區也沒有什麼幫助。”



電影產業的振興也是這個道理。去年政府發放電影票優惠券，是否真的有效？繼《犯罪都市4》（2024年）之後，時隔兩年的新“千萬觀衆電影”，並不是靠這種“撒錢”產生的。文化體育觀光部正在推進“電影訂閱通票”，雖然令人期待，但也有人不無擔心，如果不能樹立“看電影很潮”的認知，是否反而造成“電影=便宜貨”的看法。



要想將“K（韓國）文化”和相關產業培育成未來產業，就必須擺脫陳舊的思路。雖然弱勢羣體等確實有必要提供消費支援，但政策的重心應該放在誘導競爭的同時打好產業增長的基礎上。由於貨幣供應增加等原因，午餐價格都在上漲，又怎能單單限制文旅商品的價格呢？如果一味追求低價，最終只會做出“渣渣貨”。

