奈飛系列劇《布裏傑頓家族》第四季第二部分于上月26日公開後，隨即在奈飛英語電視劇部門拿下全球收視冠軍。該劇第壹部分于1月曾連續兩周位居全球收視榜首，此次再次證明了其超高人氣。在韓國，因韓裔澳大利亞籍演員河藝麟（28歲）飾演女主角索菲•白而受到更大關注。4日在首爾中區某文化空間見到河藝麟，她掩飾不住激動的心情表示，“感覺很不真實”。－是如何加盟《布裏傑頓家族》第四季的？“當時正和媽媽在超市購物，經紀人突然聯系我，說需要參加布裏傑頓的試鏡，要在24小時內拍攝並發送試鏡視頻。我沒多想就發了過去，心想肯定收不到回複。但之後又經曆了視頻面試，和（另壹主演）盧克•湯普森壹起進行的試鏡等環節。有壹天早上正和媽媽壹起吃早餐，接到了確定加盟的電話。我倆激動得又哭又喊。”－對于劇中尺度較大的場面是否感到有負擔？“有過很多顧慮。如今很多人認爲自己有權對屏幕中女性的身體進行評判和指責。我自己似乎也曾對自己的身體所受到的視線有過特定方向的思考。但布裏傑頓團隊將暴露場面編排得像舞蹈壹樣，讓演員和工作人員都感到這個環境是安全的。”－您的外祖母、演員孫淑對此有何反應？“今天早上外婆看了暴露場面後說‘很難爲情’。（笑）外婆對我說，‘過去人們說我是孫淑的外孫女河藝麟，現在人們會說是河藝麟的外婆孫淑了’。既讓我感到心酸，也感到自豪。”－聽說您成爲演員深受外祖母的影響？“小時候每年會來韓國壹次，每次外婆都在演話劇。印象最深的是她演的壹出獨幕劇，雖然記不清題目了，但有壹個場景是她抱著枕頭像嬰兒壹樣哭泣。看到觀衆們也跟著流淚，我就想，能給人們帶來安慰和共情的演員這個職業真帥氣。而且看到外婆站在舞台上，讓我覺得這是‘可以實現的夢想’。”－在之前的采訪中您曾表示“想成爲代表亞洲的全球演員”。“我覺得現在才剛剛開始。好像有些‘冒名頂替症候群’的感覺。有時會感到害怕，會想‘能走到今天這壹步是不是只是因爲運氣？如果是這樣，那運氣何時會用完？’但同時，我也感到巨大的責任感。如今要在好萊塢代表亞洲還有很長的路要走，但如果能在需要變化的地方站在前列發揮作用，我會欣然承擔。”金泰彥記者 beborn@donga.com