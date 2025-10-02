“外交戰”APEC在即，“自主派”提高聲音

在將成爲韓美及朝核外交分水嶺的慶州亞太經合組織（APEC）峯會召開前夕，李在明政府內部“自主派”的聲音日益高漲。在韓美關稅談判陷入僵局之際，“自主派”在南北（韓朝）關係、朝核及韓美關係等核心外交安全議題上強調對朝合作，其影響力不斷擴大。李在明總統1日在就任後首次“國軍日”紀念講話中表示，爲實現大韓民國的和平與繁榮，“不應依賴任何一方，而要增強自身力量”，並強調“將在牢固韓美同盟基礎上收回戰時作戰指揮權，使韓國主導韓美聯防態勢”。這是李在明就任以來首次提及戰時作戰指揮權。總統府發言人金南俊表示，李在明在講話中直接把“移交戰時作戰指揮權”改爲“收回”。此前政府國政課題中寫入了“力爭任期內推動移交戰時作戰指揮權”的目標。金南俊解釋稱，“收回意味着恢復至原有狀態”。李在明強調戰時作戰指揮權的移交和自主國防，正值統一部長鄭東泳等“自主派”聲音擴大的背景下。鄭東泳當地時間9月29日在德國表示，“朝鮮已成爲能夠打擊美國本土的三大國家之一”，引發其事實上承認朝鮮爲擁核國的批評。鄭東泳還對李在明提出的對朝政策“END倡議”表示，“最先要做的是對話”，與主張把南北對話與無核化並列的國家安保室長魏聖洛等“同盟派”立場對立。據悉，“END倡議”是由統一部提出的。鄭東泳在國會人事聽證會上也曾強調，“沒有戰時作戰指揮權就不可能成爲完全的自主獨立國家”。專家們指出，在APEC峯會以及韓美、中美首腦會談等重大外交活動前夕，李在明政府內部“自主派”與“同盟派”的“不和諧音”可能加劇混亂。統一研究院高級研究委員洪玟表示：“如果朝美對話重啓出現實質動向，（外交安保陣營內部的）矛盾可能會更加突出。”權五赫記者、朴勳相記者 hyuk@donga.com、tigermask@donga.com