《K-POP獵魔女團》主創入選《福布斯》全球最具影響力女性百人榜

韓國流行音樂動畫片《K-POP獵魔女團》的女團主角主人公女子組合Huntrix（如圖）及其導演麥琪•姜入選美國經濟專業雜志《福布斯》評選的“全球最具影響力女性100人”榜單。10日（當地時間），《福布斯》在發布年度最具影響力女性排名時，將“《K-POP獵魔女團》的女性們”列爲第100位。這其中包括Huntrix成員魯米、米拉、喬伊以及制作團隊等參與該作品的衆多女性。《福布斯》解釋稱：“執導了Netflix史上收視率最高影片的導演麥琪•姜和創作歌手李在等，共同創造了2025年最強大的文化現象。作品的人氣和未來潛力是《K-POP獵魔女團》的女性們入選全球最具影響力女性100人的原因。”此外，韓國女性中新羅酒店社長李富真和Naver代表崔秀研分別位列第90位和第91位。她們在上壹年度分別排名第85位和第99位。《福布斯》介紹稱，李社長是已故三星前會長李健熙的長女，因其卓越的商業能力而有“小李健熙”之稱。崔代表是Naver的第二位女性代表，在2022年就任時，是除創始人之外最年輕的代表。位列第三的日本首相高市早苗是唯壹進入前十的亞洲女性。《福布斯》稱其爲“領導著規模達4.2萬億美元國內生産總值（GDP）國家的首位女首相”，並指出，“其以大膽且具爭議性的言論受到關注。”今年位居榜首的是歐盟（EU）執行委員會主席烏爾蘇拉•馮德萊恩，她已連續四年保持第壹。《福布斯》自2004年起，根據財富、影響力、活動範圍等指標評選最具影響力女性100人。此次入選女性的經濟實力總計達37萬億美元（約合5京4390萬億韓元）。金允珍記者 kyj@donga.com