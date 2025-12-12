

我仍記得第壹次讀者見面會。那是我出版首部作品後首次與讀者相見。當時，我以爲自己已耗盡全部運氣。從在常去的咖啡館寫作的文藝青年，到舉辦見面會的作家，這壹轉變實屬不易。然而，我因擔心無人出席無名作家的活動而徹夜難眠。即便如此，我仍對哪怕僅有壹位讀者閱讀我的作品心懷感激，爲此通宵准備禮物。與憂慮相反，我遇到了溫暖的讀者。我們分享關于書籍、生活與文字的見解，共度愉快時光。那份感動如此充盈，使我難以掩飾雀躍的心情。我不斷在心中默念：務必保持沈穩。



見面會結束後，我送別了讀者。不知何時才能再度出書並舉辦這樣的活動，因此我想將讀者們離去的背影也珍藏于心。空蕩蕩的咖啡館裏，壹位看似高中生的讀者留到了最後。當我詢問是否還有話想說時，得到的回答即便過去十年仍曆曆在目，令我正襟危坐。“我想看到見面會圓滿結束。就像用心讀完最後壹頁那樣。”



我的座右銘始終如壹：務必善始善終。所謂座右銘，即是常置座旁用以自勉之言。對于工作、人際關系以及所有從事之事，我時刻告誡自己要妥善收尾。于我而言，善始善終意味著盡心盡力。始終如壹的初心、真摯誠懇的真心、竭盡全力的誠心。將這初心、真心與誠心，三種心境固執地堅持到最後。



作爲已有十四年經驗的作家，穿梭于影像與文字之間，經曆多人協作與獨立創作，我領悟到：在分秒必爭的創作現場，富有熱情者衆多，但能妥善收尾者卻出乎意料地少。唯有將初心、真心與誠心緊密交織、紮實系結，方能實現圓滿的收尾。而抵達此境的過程，注定枯燥而艱辛。



雖是陳詞，但心境至關重要。正因如此，心境也最爲困難。因其無形無體、無法捉摸，且時刻可能動搖。我執著于壹次次扶正搖曳之心，將其牢固系緊。即便耗費時間，仍反複打磨，力求寸進。



我時常檢視自己是否仍懷著創作首部作品時的初心、送別讀者時的真心、爲作品畫上圓滿句號時的誠心。因爲我深信，某處定有願將作品用心讀到最後壹頁的讀者。即便並非才華橫溢的作家，只要能紮實完成每壹次收尾，即便未來我的作品被重新發現並閱讀，我亦能心懷坦然。



“若論可自誇之處，唯有至今仍如練習時期壹般全力以赴。即便撰寫短文，也如同自我鞭策般告誡自己：勿出妄言，務求誠懇，縱如沙粒般細微，亦要言說真實。然而，僅憑‘努力’二字，似乎難以掩蓋才華的不足。”對作家朴婉緒此言深有同感，僅寫作十余年的我今日仍再次立誓：全力以赴，盡心而爲。

