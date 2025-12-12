在統一教風暴中，李在明政府首名部長落馬

李在明總統11日接受海洋水產部長全載秀的辭職，全載秀涉嫌從統一教收受錢財。這是李在明政府上臺後，現任部長首次辭職。此前以國民力量黨議員爲中心提出的統一教金援爭議擴散到整個執政黨，在野黨要求“接受統一教特檢”，展開了攻勢。總統室當天發表聲明說：“李總統將接受全部長的辭呈。辭呈將按程序進行處理。”據悉，李在明當天上午在與高層幕僚們的會議上決定接受全載秀的辭呈。總統室人士表示：“對於被懷疑與統一教有牽連的高層人士，總統並沒有給出有關去留的指導方針。總統已經表示，‘不分朝野，都會進行嚴格的調查’，因此相關人員應根據情況做出合理的進退決定。”全載秀當天上午結束訪美日程回國後表示，“辭去部長職務，堂堂正正地迴應（疑惑），是作爲公職人員應該做的事情。不能因爲虛假事實而使政府發生動搖”，表明了辭意。但他表示：“非法收受金錢的說法非常明顯是毫無根據。我絕對沒有非法收受任何金錢。”據悉，統一教世界本部長尹永浩（音）在接受特檢調查時曾供述稱，“2018年至2019年，向全載秀贈送了裝有3000萬至4000萬韓元現金的購物袋和卡地亞、寶格麗手錶等”。被懷疑與統一教有牽連的統一部長鄭東泳當天通過聲明，承認與尹永浩有過一次會面，但否認了收受錢財的疑惑。鄭東泳表示：“2021年9月第一次見到尹某，但此後從未有過聯繫或見面。自從政起，名字從未出現在不光彩的事情上。（收受錢財）純屬謠言。”不過，據悉，鄭東泳在會見尹永浩之前的2021年5月，不僅參加了統一教設立的非政府機構“天宙和平聯合”湖南、濟州地區主辦的活動，還在就任統一部長後的今年8月向統一教主管的統一活動發送了賀詞。國民力量黨將執政黨人士牽涉疑惑定性爲“統一教門”，要求進行特檢。該黨代表張東赫當天在黨最高委員會議上表示：“共同民主黨不要回避，要接受特檢。”改革新黨代表李俊錫也表示：“如果共同民主黨想擺脫疑惑，就接受特檢。”尹多彬記者、李知雲記者 empty@donga.com、easy@donga.com