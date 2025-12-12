韓政府放寬對控股公司限制以支持半導體投資

政府決定針對半導體産業部分放寬産金分離規定。此舉旨在以擴大地方投資爲條件引入特例，放寬對壹般控股公司曾孫公司的持股限制，並允許其擁有金融租賃公司，以支持企業對尖端産業進行大規模投資。韓國企劃財政部11日在世宗市世宗會議中心進行的總統業務報告中彙報了上述方案。企劃財政部表示，作爲提升下滑潛在增長率對策的壹環，將推進促進尖端産業投資及支持出口的方案。尤其爲支持三星電子和SK海力士等主要企業的大規模半導體投資，決定引入與地方投資挂鈎的控股公司特例。政府決定僅針對半導體行業，將壹般控股公司的孫公司設立子公司（曾孫公司）時必須持有100%股份的規定放寬至50%，並允許壹般控股公司有限制地擁有金融租賃公司。根據現行法律，壹般控股公司不得擁有金融系列公司。爲應對國家間貿易競爭日益激烈的局面，政府還計劃積極支持國內企業的出口。但爲防止只有少數企業從中獲益，規定接受財政支持的企業需將所獲利潤的壹部分返還，用以新設並共享“戰略出口金融基金”（暫定名）。從當天開始的全部門業務報告，體現了李在明總統公開透明運營國政的意志，其全過程首次進行直播。李在明總統強調：“國家的命運取決于公務員的態度、能力和忠誠度。國家興衰大多取決于公務員如何作爲。”他並要求公務員具備責任感。接著他強調：“最高責任在于像我這樣的人。最高負責人的責任最爲重大。”世宗=周愛珍記者、朴勳相記者 jaj@donga.com、tigermask@donga.com