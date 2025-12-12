諾貝爾和平獎得主馬查多 冒死奔赴挪威領獎

“無數人冒著生命危險助我脫身。”這是經過喬裝打扮，從委內瑞拉藏身處脫身後，于當地時間11日抵達挪威首都奧斯陸的2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞•科裏納•馬查多（58歲）的感言。當天淩晨，她身著牛仔褲和羽絨服出現在奧斯陸壹家酒店，與支持者擁抱。馬查多在接受英國廣播公司采訪時表示，最近16個月她“未能與任何人接觸或擁抱，包括自己的三個孩子”。自2013年起，由于面臨尼古拉斯•馬杜羅總統鐵腕統治下的拘留威脅，她壹直過著隱居生活。同時，她也被通緝並禁止出境。事實上，在奧斯陸見到馬查多的支持者們不斷高呼西班牙語“勇敢（valiente）”，並齊唱委內瑞拉國歌回應。馬查多強調，盡管馬杜羅政權將其視爲“逃犯”並聲明壹旦回國就會將其逮捕，但她“當然會返回（委內瑞拉）”。她還譴責馬杜羅政權並非普通的獨裁政權，而是參與毒品和人口販運等的犯罪組織。馬查多因領導民主化運動，對抗實施反對派鎮壓和選舉舞弊的馬杜羅政權而獲得諾貝爾和平獎。爲出席頒獎典禮，她在美國掩護下離開委內瑞拉藏身處前往奧斯陸。但由于惡劣天氣等原因行程延誤，她未能參加9日的頒獎儀式。其居住在美國的女兒安娜（34歲）代母親領獎。馬查多逃離委內瑞拉的過程高度保密，堪比間諜電影。據《華爾街日報》等媒體報道，馬查多頭戴假發並喬裝打扮，在10小時內通過了超過10個軍事檢查站。隨後她乘坐小艇穿越加勒比海，前往鄰近的荷蘭屬地庫拉索島。她在那裏換乘私人飛機前往挪威。據悉，委內瑞拉反對派秘密組織積極參與了此項行動，爲此籌備了至少兩個月。尤其是近期，美國總統唐納德•特朗普將馬杜羅總統定性爲“毒品走私集團頭目”，並持續在加勒比海地區擊沈委內瑞拉船只，導致該地區軍事緊張局勢急劇升溫，這也成爲此次行動的變數。據悉，反對派秘密組織爲免馬查多壹行所乘小艇被誤認爲毒品運輸船，與美軍保持著實時溝通。事實上，據稱在馬查多壹行穿越加勒比海期間，兩架美國海軍F-18戰鬥機進入委內瑞拉灣，進行了約40分鍾的小半徑盤旋掩護飛行。《華爾街日報》稱，這是自今年9月以來美軍飛機最接近委內瑞拉領空的事件。巴黎=劉根亨 常駐記者、李知允記者 noel@donga.com、leemail@donga.com