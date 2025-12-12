研究報告：“到2029年，韓國人工智能等尖端產業人才最少缺口達58萬人”

據預測，今後5年內，人工智能等尖端產業領域將至少缺少58萬名人才。韓國理工科就業者的平均年薪只有醫生年薪的三分之一，因此日後吸引優秀人才到理工科的動力也很弱。大韓商工會議所委託韓國科學技術企劃評價院研究委員金仁子製作的《理工科人力不足實態和改善方案》報告11日顯示，2025年至2029年，韓國理工科尖端產業人力不足規模將達到58萬人，其中高級人才28.7萬人，中級人才29.2萬人。尖端產業有人工智能、雲計算、大數據等。大韓商工會議所強調，相關人力缺口部分是“最小值”。隨着人工智能投資呈幾何級數增長，人力不足有可能進一步增加。大韓商工會議所表示：“明年微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文等美國大型科技公司的投資規模將達到5200億美元（約765萬億韓元），人力不足現象將更加嚴重。”韓國理工科人力不足的原因是低出生率導致學齡人口減少和高級人力流入理工科減少。從2025學年理科最上位1%以內學生的升學情況來看，76.9%的學生升入醫科大學。理科普通學科的升學者每10名中只有1名（10.3%）。金仁子指出：“韓國代表性理工科大學韓國科學技術院爲了2021-2023年進入醫科牙科大學而退學的學生達182名。”最終有意見指出，應該進一步提高理工科人力的報酬。報告援引韓國銀行和保健福利部的資料表示：“在國內工作10年的理工科就業者的平均年薪爲9740萬韓元，僅爲醫生平均年薪（3億韓元）的三分之一。” 與在海外就業10年的理工科人力的平均年薪3.9億韓元相比，只有四分之一。在職業穩定性方面，理工科和醫學系的差異也很明顯。韓國職業能力研究院的調查顯示，理工科新博士學位者的30%處於未就業狀態，臨時工比率也達到21.3%。相反，醫生在所有年齡段都保持着100%的就業狀態。大韓商工會議所產業革新本部長李鍾明（音）表示：“如果不把生死寄託在人工智能領域，就等於韓國製造業沒有未來。當務之急是建立國內外人才聚集在新技術領域的獎勵結構。”朴賢益記者 beepark@donga.com