李在明下令處罰酷澎……“那些人不怕處罰嗎”

“那麼什麼‘澎（pang）’違反規定了吧？那些人完全不怕受到處罰。”韓國總統李在明11日表示，“（經濟上的非法行爲）應該承擔相應的經濟負擔”，再次強調了對發生3370萬名顧客個人信息泄露事件的酷澎（Coupang）進行處罰的意志。李在明當天在世宗市召開的以企劃財政部爲對象的業務報告中表示：“政府設立了經濟刑罰合理化專班，應加快速度。速度是生命。”李在明指出：“處罰條款太多，很多時候處罰的不是企業社長或從中獲利者，而是具體幹活的人。這樣的處罰沒有任何制裁效果。”李在明在9日的國務會議上也指出，有必要通過公平交易委員會的強制調查徵收罰款等，強調爲了根除經濟非法行爲，鉅額罰款比刑事處罰更爲有效。李在明表示：“人事安排會盡量做到公正、透明、合理。對於人事安排，如果覺得問題嚴重、諸如此類的事情，請通過社交媒體‘電報’匿名發送信息給我。我會立即改正。”李在明還指出：“有的時候，這種善意也有行不通的時候。”執政黨內部有人解讀稱，這是暗指去年8月由前總統尹錫悅任命的獨立紀念館館長金亨錫。金亨錫今年光復節發表“光復是第二次世界大戰中同盟國勝利而獲得的禮物”引起爭議後，執政黨內部不斷要求任期3年的金亨錫主動辭職。總統就任後的第一個機關業務報告，在歷代政府中首次進行了現場直播。李在明還緩和氣氛說，“有傳聞說在國民的注視下接受業務報告，壓力很大，這是真的嗎？”他還說：“絕大多數公務員都忠實地做好自己的工作，努力公平地做好工作，取得了成果。但是就像天越好泥坑就越顯眼一樣，極少數人像泥鰍一樣，把水攪渾了。”李在明對忠南牙山出身的總統祕書室長姜勳植說：“回到老家了，說句話吧。勳植哥買地皮了吧？”他是在針對行政財產出售相關報告指出“能用的土地現在都賣完了吧”後開這一玩笑的。“勳植哥”可能是在模仿前總統數碼溝通祕書金南國在引發人事委託爭議的“電報”短信回覆“我會推薦給勳植哥和玄智姐姐（附屬室長金賢智）的”。朴訓祥 tigermask@donga.com