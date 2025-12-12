韓美對朝協議體即將啓動……起到防止“直接交易脫軌”的安全閥作用



據悉，韓美正在推進年內成立協調對朝鮮政策的定期會議機制。外交部表示，“韓美從幾個月前開始就爲舉行全面合作對朝政策的定期會議方案進行了實務層面的討論”，計劃不久後調整會晤的形式、時間和出席人員等，啓動協議體。政府高官解釋說：“考慮到與朝鮮的對話，韓美要建立隨時見面、協調政策、共享情況的框架。”



此前，韓美一直忙於關稅和安保磋商，完全沒有協調對朝政策，這是事實。李在明總統在8月的首次韓美首腦會談上表示，將根據特朗普總統對朝對話的姿態發揮“陪跑者”的作用，也許這就是全部。在此期間，美國主張“朝鮮無核化”，特朗普總統卻稱朝鮮爲“擁核國”，在最近公佈的國家安全戰略中，甚至沒有提及朝鮮。在韓國政府內部，統一部長在沒有部門間協調的情況下，公然主張調整韓美聯合軍演。



韓美之間之所以需要協調對朝政策，是因爲韓美雙方如此難以保持口徑一致，最終只提高了拒絕一切對話的朝鮮國務委員長金正恩的立場。特別是，美國駐韓大使代理凱文·金最近接連會見韓國政府高層人士，對“聯合軍演調整論”等對朝柔和論提出了問題。因此，爲統一對朝信息韓美之間急需進行討論的聲音越來越大。特朗普總統很有可能以明年4月訪問中國爲契機，再次推進與金正恩的會面，因此時間並不充裕。



韓美爲了協調立場，首先應該重新確立韓國作爲李在明總統自封的陪跑者的作用。從特朗普總統不可預測的風格和“美國優先主義”談判基調來看，朝美直接交易很有可能導致只有韓國頂着朝鮮核武器生活的結果。最近美方提出“超速”問題，也可能是不滿於像縮小韓美聯合軍演規模一樣，陪跑者先行公開跑手自己真正要打的談判牌。韓美首先要仔細檢查路線圖。特別是爲了不誤入歧途，設置安全閥纔是陪跑者的重要任務。

