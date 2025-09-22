現代汽車：“不會因美國關稅提高車價……將致力於創造需求”

“我們一直在爲對等關稅爲25%的情況設定目標。價格是供需問題，不是關稅問題。”現代汽車社長何塞·穆尼奧斯當地時間18日在美國紐約結束“首席執行官投資者日活動”後舉行的媒體座談會上表示，“現在是非常聰明地判斷和思考的時候”，並解釋了關稅應對戰略。穆尼奧斯就今年4月以後在美國對進口汽車徵收25%關稅的情況下卻沒有提高汽車價格一事表示：“我們要做的事情（不是無條件提高價格）是最大限度地平衡市場內的需求和供給。”韓國在7月底通過與美國就關稅談判達成一致，就汽車產品關稅從25%下調到15%的方案達成了協議，但隨着後續談判久拖不決，美國對韓國出口汽車仍然徵收25%的關稅。相反，圍繞美國市場展開激烈競爭的日本汽車的關稅從9月16日起下調至15%。在這種情況下，現代汽車通過首席執行官投資者日活動，提出了到2030年爲止共投資77.3萬億韓元、在全球市場每年銷售555萬輛的目標。對於“如果關稅影響長期化，是否難以維持價格”的提問，穆尼奧斯強調：“要警惕因價格上漲導致的市場佔有率下降等副作用。”他還表示：“現在應該尋找最大限度地創造需求的方法。實際上，我們正在製造優秀的設計和美國高速公路安全保險協會獲得‘最佳安全選擇+’等級等顧客可以選擇的汽車。”不過，穆尼奧斯還表示：“隨着推出添加新功能的新車型，可以提高價格。”在投資者日活動中，現代汽車宣佈，將在北美市場推出大型皮卡，在印度或歐洲市場推出新型電動汽車等。對於當地企業或競爭公司具有優勢，競爭並不容易的擔憂，他自信地表示：“現代汽車的製造力量、工程力量、運營力量都很紮實。基於這些能力，推出沒有經驗的細分產品不是風險，而是機會。”另外，就擴大海外生產基地計劃，有人擔心韓國市場的比重會減少。現代汽車在此次發表中表示，將把全球銷量中韓國的銷售比重從目前的17%下調到2030年的13%。但穆尼奧斯對此明確表示：“這意味着要在當地生產車型，並不是蠶食韓國事業。”也就是說，將全球銷量目標從今年的417萬輛提高到2030年的555萬輛，因此，在韓國的業務也將同步增長。穆尼奧斯強調：“我們正在制定通過蔚山新工廠將生產能力增加20萬輛的計劃。完全不是將韓國的生產量轉移到美國，而是朝着無需擔心的方向發展。”還有人對最近完成立法過程的《黃色信封法》（工會法第2、3條修訂案）表示了擔憂。一同出席的最高財務官（副社長）李承朝表示：“包括美國和歐洲商工會議所在內的投資者們也對該部分表示了擔憂。已經立法，即將實行，將盡最大努力遵守法律。”紐約=常駐記者林宇善、李元周記者 imsun@donga.com、takeoff@donga.com