韓美談判停滯不前……“無限制貨幣互換”是最低限度的條件



圍繞韓國與美國達成協議的3500億美元（約486萬億韓元）對美投資基金的履行方式等問題，兩國關稅談判陷入了膠着狀態。據悉，在這種情況下，韓國政府向美國提出在建立基金之前簽訂“無限制貨幣互換”的要求。因爲他們認爲，要想阻止美元爲對美投資而流出時可能發生的外匯市場衝擊，需要最起碼的安全閥。



貨幣互換協議是兩國中央銀行簽訂的合同，在發生緊急情況時，可以抵押本國貨幣，並以事先規定的匯率借入對方國家貨幣。如果簽訂無限制的貨幣互換協議，可以期待韓國擁有無限的“美元負賬戶”效果。在全球金融危機時的2008年、新冠疫情蔓延的2020年，兩國曾兩次簽訂臨時貨幣互換協議。



如果特朗普總統任期內相當於韓國外匯儲備84%的美元投資到美國，韓國有可能在外匯流動性上遭受嚴重的壓力。韓元價值也會暴跌（韓元兌美元的匯率暴漲），導致進口物價上漲，國民購買力降低，經濟也會受到衝擊。最近，韓國股市連日刷新歷史最高值，外國人投資大幅增加，但首爾外匯市場的韓元對美元匯率卻高達1380-1390韓元，這提前反映了這種憂慮。



與美國簽訂無限制的貨幣互換協議並非易事。美國簽署常設無限制貨幣互換協議的國家包括日本、歐元區、英國、加拿大、瑞士等都是準主要貨幣國。但是考慮到短期內可能對韓國經濟造成衝擊的鉅額投資規模、單方面有利於美國的收益分配方式等，韓國要求籤訂貨幣互換協議絕對不能說過分。



從今天起，日本輸美產品的關稅率將比韓國低10個百分點，韓國出口企業的損失將越來越大。但即便如此，在沒有任何安全措施的情況下，也不能接受可能使國家經濟陷入危險的3500億美元投資協定。應該將投資時間調整到現實合理的水平，投資對象也應該通過“讓美國造船業再次偉大”項目等韓國企業的參與，調整到提高協同效應的方向。與此同時，韓國政府在韓美貨幣互換問題上，要努力爭取美國的讓步。

