李在明就韓朝關係表示：“朝鮮冷淡、敵對……將繼續致力於和平”

李在明總統11日就南北（韓朝）關係表示：“雖然是最直接利害關係的當事人，但也是最冷淡、最敵對的。如果現在談論統一，可能會被說成是‘傻瓜’，但在此之前構建和平階段非常重要。”李在明當天在就任100天的記者會上表示：“以國家安保室、外交部爲中心不斷努力，正在（與朝鮮）接觸。但對方（朝鮮）非常冷淡。”他還說：“朝鮮認爲體制威脅的核心不是韓國，而是美國，所以認爲與美國的關係比南北關係更加重要。從他們（朝鮮）的立場來看，‘沒有戰時作戰指揮權的國家有什麼資格？朝美關係才重要’。”李在明就上月底與美國總統特朗普舉行首腦會談時提及的“配速員論”表示：“舉行朝美對話有助於韓半島和平與穩定。我們沒有必要堅持要主導，所以才說要發揮’配速員’的作用。”在10月底舉行的亞太經合組織領導人非正式會議即將到來之際，對於“是否爲重啓朝美對話做好了準備”的提問，李在明回答說：“雖然沒有特別的進展，但正在不斷努力。相比什麼都不做、敵對對立，如果繼續積累積極的和平努力，就會出現一點縫隙。”李在明提到中斷對朝廣播等，並表示：“如果因爲採取幾項緩和措施，他們就會突然轉身，生氣的表情會突然變成燦爛的笑容，那真是傻瓜。爲了緩和軍事緊張，我們將不斷採取小措施。”他還強調：“並不是因爲李在明是‘從北（追隨朝鮮）’，而是應該不斷爲韓半島的和平與安全而努力。”權五赫 hyuk@donga.com