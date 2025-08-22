“朝鮮凍結核武器→削減核武器→無核化”……李在明提出三階段解決方案

韓國總統李在明21日就朝核政策表示：“第一階段是凍結核武器和導彈，第二階段是削減，第三階段是無核化。”這是他首次提出分階段無核化路線圖，把朝鮮凍結核武器當作無核化談判的入口，如果逐步取得進展到削減和無核化，就採取相應措施提供補償。圍繞朝鮮無核化，美國國內也出現了“先凍結後裁軍談判”的論調。人們擔心，這一思路會導致容忍朝鮮擁有核武器的結果。李在明23日在韓日首腦會談前夕接受日本《讀賣新聞》採訪時表示：“政策方向是韓半島的無核化。”他表示：“韓國政府將與美國保持緊密合作，通過積極的南北（韓朝）對話，創造凍結、削減、廢棄核武器的條件。”李在明提出的無核化構想是在文在寅政府的“凍結-廢棄”兩階段構想中添加了“削減”。其核心要義是，與8年前相比，朝鮮的核高度化取得了相當大的進展，因此通過“小型交易”實現階段性無核化已不可避免。此前，韓國國家情報院就特朗普連任政府的無核化政策預測稱，“有可能採取凍結核武器和裁軍等‘小型交易’形式。”不過，人們擔心，如果對朝談判的框架從“無核化”轉變爲“凍結和裁軍”，就會導致承認朝鮮爲事實上的有核國家。李在明還首次表示，將繼承關於慰安婦及強制徵用問題的現有協議。他表示：“作爲國家，這是承諾，不應該推翻。2015年（韓日慰安婦）協議是兩國政府間的正式協議，歷屆韓國政府的這一立場沒有變化。”分析認爲，李在明是在與日本首相石破茂舉行韓日首腦會談之前發出“不存在歷史糾紛”的信息，同時強調加強韓美日三方合作。李在明就韓日經濟合作表示：“現在應該認真討論建立包括東亞在內的太平洋沿岸國家的經濟合作機構。”分析認爲，這是在暗示韓國將加入2018年由日本主導成立的《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》。朴訓祥 tigermask@donga.com