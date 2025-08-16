石破茂就歷史問題再提“反省”…作爲日本首相是時隔13年

日本首相石破茂（照片）15日在二戰戰敗日致追悼詞時表示：“決不會重演戰爭的慘禍。現在應該重新銘記戰爭的反省和教訓。”這是日本首相時隔13年再次在戰敗日提及“反省”。石破茂在迎來戰敗80週年的當天，在東京日本武道館舉行的“全國戰歿者追悼儀式”上表示：“戰爭已經過去80年。現在大多數人都不知道戰爭。”他還表示：“將超越世代繼承悲痛的戰爭記憶和對不戰的堅定決心，繼續爲實現永久和平而行動。”繼1993年時任日本首相細川護熙首次表明“哀悼之意”後，日本首相村山富市表示“深刻反省”等，日本首相一度在戰敗日表明反省之意。特別是村山富市表示，“給包括亞洲在內的世界上的很多人帶來了無法用文字和語言表達的悲慘犧牲”，提及過去的殖民統治和侵略事實並進行反省，其後日本多名首相在追悼詞中表達了反省之意。但是，隨着2013年時任首相安倍晉三在追悼詞中沒有使用“反省”一詞，而是表示“將牢記歷史的教訓”，情況發生了變化。緊隨其後執政的菅義偉、岸田文雄兩名首相也在戰敗日的追悼詞中沒有使用反省措辭。不過，石破茂雖然在今年的追悼詞中再次提到反省，但他沒有包括之前首相們反省時使用的“侵略”“加害”等表述。從戰爭結束50年的1995年開始，每10年發表一次的日本首相談話當天也沒有發表。據悉，石破茂原本對發表終戰80週年談話非常關注，但隨着自民黨在上月參議院選舉中慘敗，決定暫時不發表談話。當天迎來戰敗日，日本多名前任和現任內閣成員參拜了供奉二戰甲級戰犯的靖國神社。其中包括自民黨內有力的首相候選人、農林水產大臣小泉進次郎。不過，石破茂沒有前往參拜，而是供奉了貢品。在這種情況下，日本政府就李在明總統23日和24日訪問日本一事表示：“希望通過此次訪日，韓日關係能夠穩定發展。”日本政府發言人、官房長官林芳正當天上午在例行記者會上表示：“韓日兩國是國際社會在多種課題上作爲夥伴應該合作的重要鄰國，在目前的戰略環境下，韓日關係、韓美日合作變得更加重要。”他還說：“兩國政府決定進行穿梭外交等緊密的溝通。”黃仁贊 hic@donga.com