李在明：“尊重朝鮮體制，不會追求吸收統一”

韓國總統李在明15日在光復節賀詞中表示：“尊重朝鮮目前的體制，不會追求任何形式的吸收統一。明確表示，無意從事任何敵對行爲。”李在明不顧朝鮮的拒絕，不僅提議恢復《9·19南北（即韓朝）軍事協議》，還提議通過重啓南北經濟合作實現共同發展。李在明當天在首爾世宗文化會館舉行的光復節80週年慶祝儀式上表示：“南北不是仇人。今後韓國政府將繼續採取實質性緩和緊張和恢復信賴的措施。”朝鮮早已預告要把“敵對兩國論”寫入憲法，朝鮮國務委員長金正恩的妹妹、勞動黨中央副部長金與正也指責李在明政府的政策是“吸收統一的妄想”“虛妄的黃梁夢”，但李在明明確表示將繼續推進旨在恢復南北對話的政策。李在明表示：“將先行、分階段恢復《9·19南北軍事協議》，尊重現有（南北間）協議，並立即履行可能的事項。”這意味着，即使沒有得到朝鮮響應，韓國也會先行恢復中斷軍事分界線附近軍事演習、禁止無人機等飛行的《9·19南北軍事協議》。朝鮮曾宣佈全面廢除2023年11月文在寅政府時期簽署的《9·19南北軍事協議》。李在明還表示：“今年是光復80週年，是結束對立和敵對時代、共同開啓和平共存和共同成長的韓半島新時代的最佳時期。將恢復能夠實質性改善韓朝居民生活的交流合作基礎，並準備共同成長的條件。”對於韓日關係，李在明強調：“日本是和我們共同使用院子的鄰居，也是經濟發展上不可分離的重要夥伴。”他還說：“將以國家利益爲中心的實用外交爲原則，通過穿梭外交經常見面，坦率對話，探索與日本面向未來的相生合作之路。期待日本政府能夠正視過去的痛苦歷史，努力使兩國間的信賴不受損害。”李在明在23日訪問日本之前，沒有直接提及歷史懸案，而是強調了加強經濟、安保合作的方針。朴訓祥 tigermask@donga.com