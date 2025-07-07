被朝綁架者家屬會宣布“信任現政府 全面停止對朝散發傳單”

曾持續散發對朝（北韓）傳單的團體“被朝綁架者家屬會”決定停止相關活動，表明將信任政府解決被朝綁架者問題的承諾。7月6日，該會代表崔成龍在與《東亞日報》通話中表示：“經與受害者家屬商議，決定全面停止對朝散發傳單。盡管近期在大法院的傳單禁止臨時禁令訴訟中勝訴，但我們將信任李在明政府，不再空飄宣傳品。”此前，該會於上月24日與統壹部次官金南中通話後，曾表示考慮暫停散發傳單。統壹部相關人士當時稱：“金次官表明將傾聽被朝綁架者家屬呼聲，我們認為（團體考慮停發傳單）是嚴肅對待政府請求的表現。”該會計劃於8日上午11時在京畿道坡州市臨津閣韓半島生態和平綜合觀光中心二層露天休息區，與坡州市政府聯合舉行記者會宣布此決定。坡州市市長金炅壹（音）及共同民主黨議員尹厚德等將出席，呼籲其他團體共同停止散發傳單。該會因多次散發傳單與邊境居民等發生沖突。去年10月及今年4月兩度試圖在臨津閣公開散發傳單，均遭京畿道特別司法警察團、居民及市民團體反對而中止。此後於4月27日在坡州臨津閣、5月8日在江原道鐵原郡、上月2日在坡州邊境地區突擊散發傳單。在此過程中市民團體持續控告，地方政府也采取應對措施。新未來民主黨及坡州居民等以“傳單侵害邊境居民生命權與追求幸福權”為由，於去年11月向包括該會在內的三個團體申請臨時禁令。當時壹二審法院均以“若僅因朝方武力挑釁風險波及全國便禁止可能加劇南北緊張的表達行為，言論自由恐過度萎縮”為由駁回訴請，近期大法院亦最終駁回該禁令訴訟。作為最北端邊境地區的坡州市，上月30日還制定了《坡州市禁止散發對朝傳單條例》，此類條例在基層議會通過尚屬首次。李秀研記者 lotus@donga.com