韓國政府決定本週送還6名漂流的朝鮮人……再次實行懷柔之策

據悉，韓國政府最早將於本週內遣返在東部海域在西部海域漂流時被救的6名朝鮮人。3、5月份獲救的這些人一直表示要返回朝鮮。韓國政府已通過聯合國軍司令部向朝鮮通報送還的具體日期和方式，不管朝鮮是否迴應，政府都計劃將他們送回朝鮮。據多名政府消息人士6日透露，最近韓國政府決定在本週內通過海上送回3月份在西部海域救起的2名朝鮮人和5月份在東部海域救起的4名朝鮮人，並從3日開始通過聯合國司令部和朝鮮軍隊之間的直通渠道通報具體的送還計劃。李在明總統在上任第六天的6月10日國務會議上指示制定送還對策。據悉，統一部等部門討論了通過板門店送還等多種方式，最終決定修理他們乘坐的木船後，讓他們全部乘坐該船，通過海上送還。分析認爲，繼停止對朝傳單和停止對朝擴音器廣播後，韓國又決定送還要求回國的朝鮮人，採取了先發制人的改善南北關係的措施。不過據悉，朝鮮尚未對通過聯合國軍司令部發出的送還通知作出反應。韓國政府一名消息人士表示：“如果朝鮮對聯合國軍司令部的通報作出迴應，可能會調整送還日期。考慮到偶發情況，計劃在做好萬全準備後，將送還請求送還的朝鮮人。”孫孝周記者、申圭鎮記者 hjson@donga.com、newjin@donga.com