繼韓德洙案、李在明案之後，尹錫悅案宣判也將到來……“應冷靜地營造服從判決的氛圍” empty@donga.com. March. 24, 2025 08:34. by 尹多彬記者、金成模記者、金自炫記者 empty@donga.com、mo@donga.com、zion37@donga.com. 憲法法院24日將對國務總理韓德洙彈劾案作出宣判。接下來的26日，共同民主黨代表李在明涉嫌違反公職選舉法案將迎來二審判決，還有分析認為，尹錫悅總統彈劾案的宣判最早有可能在本周進行。面對即將成為彈劾政局分水嶺的宣判，政界開始露骨地施壓，試圖影響憲法法院和二審法院。專家們批評稱：“哪怕是現在，政界也應冷靜地等待裁決，營造服從判決的氛圍。” 共同民主黨院內代表朴贊大23日召開記者會，敦促憲法法院“立即將25日定為尹總統彈劾案宣判日”。前一天，朴贊大在首爾市景福宮站附近舉行的場外集會上高喊8名憲法法官的名字，並表示：“為什麽不罷免內亂首腦？”李在明也在同一天的全羅南道潭陽郡守再選舉遊說中表示：“如果尹總統彈劾被駁回，國家將成為無法天地，將會完蛋。”從24日起到尹錫悅彈劾案宣判為止，共同民主黨將在光化門運營帳篷黨部。這是共同民主黨時隔12年再次設立帳篷黨部。 國民力量黨院內代表權性東當天召開記者見面會，批評共同民主黨“是在威脅和脅迫司法部門”。權性東還表示，“憲法法院應就（彈劾）代行總統職權者的議決法定人數是151席還是200席做出明確裁決。如果回避這個問題，憲法法院將賦予巨大在野黨無限制的彈劾執照”，向憲法法院施壓。親尹錫悅派議員參加場外集會，以“宣布與反國家勢力開戰”等煽動性言論施壓要求駁回彈劾。 成均館大學法學專門研究生院名譽教授鄭在晃（音）表示：“政界拋開各自政治利害得失，發出服從憲法機關結論的信息，這是防止國家混亂、引導國民團結的基礎。”

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