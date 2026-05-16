要想恢復保守掌權能力，首先要改變全黨大會規則



筆者曾問過平時對國民力量黨代表張東赫的政黨運營路線持批判態度的國民力量黨少壯派議員，爲什麼不敢大聲說話，爲什麼重要議員們都在袖手旁觀。



他說：“說實話，不得不考慮張代表行使2028年議會選舉公推權的可能性。”考慮到以黨員投票80%、適用防止逆向選擇條款的一般輿論調查20%進行的全黨大會規則，就要假設與激進派支持層關係密切的張東赫在下次全黨大會上連任的可能性。也就是說，如果沒有退路就盲目地批評張東赫，可能會在下次議會選舉中得不到公推，因此對議員們來說，還不如觀望情況，纔是合理的選擇。



黨內很多議員都有這樣的看法。以激進支持層爲中心的領導層和議員們雖然對此感到擔憂，但無法將想法吐露出口，這種氛圍離開了國民力量黨全黨大會的規則很難以理解。



現在全黨大會的規則是尹錫悅前總統的減法政治殘餘。在2021年6月的全黨大會上，獲得民心壓倒性的支持，從未當選國會議員的30多歲候選人李俊錫（現改革新黨代表）當選。但是，在“李俊錫體制”中贏得總統選舉的尹錫悅和親尹錫悅集團立即與李俊錫展開“權力混戰”，並將李俊錫驅逐出黨。



此後，完全掌握黨的親尹集團表示“黨的主人就是黨員”，將70%黨內比重、30%民心比重的全黨大會規則改爲100%黨內比重。雖然很多人擔心，如果改變規則，使其遠離民心，副作用很大，但首先不讓非尹錫悅派系掌握黨權是目標，因此擔憂很快被置之不理。



反映民心的0%帶來的結果是2024年4月議會選舉的慘敗。此後，以首都地區議員爲中心，要求大幅反映黨代表選舉民心的呼聲越來越高，與對此反對的黨主流慣性相沖突，最後折中的結果是黨內80%、民心20%。



但是，很多少壯派議員評價說，目前的標準也遠遠不夠。同樣反映20%民心的2024年全黨大會、2025年全黨大會以及現在，情況正在持續發生變化。經歷尹錫悅的戒嚴和彈劾後，激進派黨員的濃度變濃了。他們動搖黨內選舉和領導層的強度進一步加大。黨內外正瀰漫着一種擔憂：如果不能通過民意“沖淡鹽分”，黨的路線與普通選民認知之間的脫節恐將進一步加深。



通過由激進派黨員左右的選舉當選的黨代表只能償還欠他們的債務。如果沒有結構性變化，無論誰成爲黨代表，國民力量黨都有可能反覆出現背離民心的面貌。



政黨的目標是創造政權，在議會中成爲多數黨。國民力量黨在4年前重新創建了政權。當時引領政權更迭的動力是對加法政治和對民心的敏感度。國民力量黨議員不可能忘記，曾經不分派系爲重新創建政權而全力以赴的記憶。如果國民力量黨想重新成爲掌權政黨，就應該啓動討論修改全黨大會的“遊戲規則”，以接近民心。

