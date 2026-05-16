“沒有爲搞垮公司而成立的工會”……政府介入前達成協議是上策

韓國雇傭勞動部長官金永勳就三星電子勞資沖突問題強調：“沒有不存在勞動者的企業，也沒有爲搞垮公司而成立的工會”，“如果罷工本身不是目的，最終必須通過談判結束。”這位曾任民主勞動總工會委員長、比任何人都更了解勞動界的“親勞動長官”出馬，強烈敦促通過對話解決問題。15日，三星電子18名社長團成員也發表了對國民的道歉信，表示“將無條件地以開放態度參與對話”。當天，長官金永勳和三星電子社長團接連呼籲同工會方面直接會面，重啓談判。盡管要求必須阻止事態走向破裂的迫切呼聲日益高漲，但現場的罷工陰雲卻日趨濃厚。經濟損失已經開始。三星電子爲緩解全面罷工導致工廠停産帶來的沖擊，已著手進行逐步降低開工率的“暖機停機”工作。半導體尖端工藝24小時不間斷運轉，哪怕暫停片刻，損失也會達到天文數字。産業通商部長官金正寬擔憂地說：“工廠停産時，每天最多將造成1萬億韓元左右的生産損失”，“如果正在加工中的晶圓全部受損，預計最多將造成100萬億韓元的損失。”政府內部甚至正在討論發動最後的手段“緊急調整權”。強制停止爭議行爲的緊急調整權自1963年制度實施以來僅發動過四次。考慮到半導體産業在韓國經濟中占據的絕對地位，發動緊急調整權名分充足，但不到那壹步才是理想的解決之策。勞資雙方盡快重返談判桌，自行達成協議，才是共同求生之路。在韓國因罷工風險而動搖之時，全球半導體戰爭中的競爭對手們正以驚人的速度向前猛沖。在美國，正加快開發無需韓國占據主導地位的高帶寬存儲器也能驅動的新壹代人工智能芯片；美國、中國等地的內存競爭對手則忙于大規模擴建工廠，准備填補韓國的空白。人工智能半導體繁榮是韓國經濟恢複根本競爭力的絕對契機。決不能因罷工這記“烏龍球”而葬送掉這個機會。