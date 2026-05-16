可愛的馬斯克之子，感慨天花板的魯比奧

陪同美國總統特朗普訪問中國的特斯拉首席執行官馬斯克和國務卿魯比奧在當地做出別具一格的舉動，成了熱門話題。馬斯克14日在舉行中美首腦會談的人民大會堂與6歲的兒子“X（本名X Æ A-Xii）”一起登場。X是馬斯克2020年與加拿大歌手格萊姆斯所生的兒子。當天，馬斯克在社交媒體上分享了兒子的視頻，並寫道：“我兒子正在學習中文。”特別是X身穿印有龍紋的中式馬甲，揹着虎頭包，在中國成爲熱門話題。《現代快報》等中國媒體15日報道說，網上商城相關商品的銷量大幅增加。馬斯克不愧是“明星首席執行官”，人氣一直延續到了晚宴上。前來馬斯克坐着的桌子旁和他合影的人絡繹不絕。特別是參加晚宴的中國科技大企小米的雷軍在和馬斯克打招呼後一起自拍的樣子，通過社交媒體廣爲流傳。另外，馬斯克雖然神色疲憊，拍照時卻露出了特有的滑稽表情。當天上午舉行歡迎活動時，馬斯克也拿出智能手機轉着圈拍攝周圍，相關照片被公開後，在中國社交媒體上獲得了“人民大會堂360度轉拍”的別名。魯比奧也意外地受到了關注。轉播攝像機捕捉到，魯比奧進入人民大會堂內舉行首腦會談的會議室後，仰望天花板上的裝飾，連聲讚歎。魯比奧還豎起大拇指，指着天花板和旁邊的戰爭（國防）部長赫格塞思搭話。這是在平時表情嚴肅的魯比奧身上難以經常見到的一幕。魯比奧是美國政府內部代表性的對華強硬派，因批評中國的人權問題而被中國列入制裁名單。原則上，一旦名字出現在制裁名單上，就不能進入中國。但中國當局在去年1月魯比奧就任之前，將他的名字從“盧比奧”改爲“魯比奧”。魯比奧還公佈了他在飛往北京的美國總統專機（空軍一號）上身穿委內瑞拉總統馬杜羅年初被美軍逮捕時同款衣服的照片，一時成爲話題。金喆仲 tnf@donga.com