第22屆國會立法成績“不及格”，法案通過率僅爲7.5%

據調查，第22屆國會前半期法案表決率僅爲7.5%，比第21屆國會大幅下降。有人指出，經過“12月3日”緊急戒嚴等，朝野政黨對峙加劇，也導致民生法案的處理被推遲。據國會議案信息系統15日透露，第22屆國會成立的2024年5月30日至本月14日期間共提出18473件法案，其中在全體會議上通過的法案有1397件，表決率僅爲7.5%。這意味着，如果提議的法案有100件，國會通過的法案只有7件多一點。這在歷屆國會中是最低的比例。以上半期國會爲基準，第19屆國會的表決率爲15.4%，第20屆爲13.25%，第21屆爲11.5%。據分析，國會法案表決率下降是因爲法案提交件數日益增加，而朝野政黨對峙導致法案審查和處理被推遲。第22屆國會成立後，朝野政黨在削減預算和接連彈劾國務委員的過程中產生了嚴重的矛盾。李在明政府上臺後，圍繞三大特檢（內亂、金建希、殉職海軍）、“檢察改革”法案等的處理髮生衝突，阻撓議事（無限制討論）和抵制常任委員會等事態大幅增加。因此，房地產供應對策支援法案等民生法案被擱置在常任委員會或全體會議上。韓國外國語大學政治外交學系教授李在默表示：“先進行民生立法、政治鬥爭排在後面的協商政治消失了。”具珉起記者 koo@donga.com